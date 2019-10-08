Спорт

Зверски избитый экс-тренер Усика и Кличко попал в больницу с инсультом (фото)

Бывший наставник легенд украинского бокса Владимира Кличко и Александра Усика — 68-летний американский специалист Али Башир, которого несколько дней назад серьезно избили перед боем его подопечной в США, повторно попал в больницу. У него произошло кровоизлияние в мозг. Об этом в Twitter сообщила сестра специалиста Сильвана (на фото с братом).

Напомним, что в прошлые выходные перед церемонией взвешивания своей подопечной — хорватки Иваны Хабазин и Клариссы Шилдс Башир вступил в перепалку с сестрой американки, а затем подвергся нападению и был госпитализирован.

Так выглядел Али Башир после нападения

Позже выяснилось, что знаменитого специалиста ударил брат Шилдс — Артис Джекел Мак, задержанный полицией по горячим следам. При этом сообщается, что Али получил повреждения не от самого удара, а от падения на бетонный пол. Тренер ударился головой и вскоре перенес операцию.

«Молюсь за успешное выздоровление Джеймса Али Башира», — написал Александр Усик в Instagram, сопроводив пост фото.

Понятное дело, что Али Башир не сможет присутствовать в углу своего подопечного — украинского боксера Владислава Сиренко (12−0, 11 КО) — во время боя против итальянца Айвана ди Берардино (9−1-1, 6 КО) 11 октября в Германии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соперник Усика провалил допинг-тест перед боем в США.

Фото Twitter, Instagram

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