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Правозащитники потеряли связь с двумя украинскими узниками Кремля: Москалькову просят помочь
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обнародовала тревожную информацию о двух украинских политзаключенных — Владимире Дудке и Алексее Бессарабове. Согласно ее сообщению в Facebook, правозащитники потеряли с ними связь, поэтому установить место их нахождения невозможно.
Омбудсмен намерена обратиться за содействием с российской коллеге Москальковой.
Дудка и Бессарабов были задержаны в октябре 2016 года на территории аннексированного Крыма якобы за диверсионную деятельность, а в апреле 2019 их обоих приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
На 15 октября в Верховном Суде РФ назначено рассмотрение аппеляции на меру пресечения.
В то же время родные и защитники заключенных утверждают, что в конце сентября наших граждан вывезли из пенитенциарного заведения в Крыму в неизвестном направлении.
Напомним, ранее архиепископ Православной церкви Украины Климент обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством включить в списки на обмен двух фигурантов «дела украинских диверсантов» — Владимира Дудку и Константина Давиденко.
Новый обмен, как надеются в Украине, может состояться до конца года. В то же время адвокат Марк Фейгин предостерег Украину от принятия всех условий Кремля для освобождения узников.
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