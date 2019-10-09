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Зачала с помощью ЭКО и спермы донора: знаменитая певица родила первенца в 44 года (фото)

Знаменитая австралийско-британская певица и актриса Натали Имбрулья родила первенца в 44 года. Она зачала ребенка с помощью спермы донора путем процедуры ЭКО. Имбрулья дала сыну имя Макс Валентин. И разместила в Instagram трогательную фотографию, на которой держит ручку малыша.

Натали давно мечтала стать матерью. Однако ее личная жизнь не задалась. В течение пяти лет она была замужем за солистом австралийской рок-группы Silverchair Дэниелом Джонсом. Они расстались в 2008 году.

У певицы также были романы с музыкантами Крисом Мартином, Ленни Кравицем, Робби Уильямсом, актером Дэвидом Швиммером.

С 2017 года, у нее были отношения с фотографом Мэттом Филдом, но с ним она также рассталась.

В 2015 году Натали сказала в одном из интервью, что очень хотела бы стать мамой и все еще надеется встретить человека, с которым сможет завести ребенка. Она также призналась, что никогда не думала, что в возрасте за 40 она будет разведенной и бездетной.

Ранее СМИ сообщали о возможной беременности 47-летней Камерон Диас.

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