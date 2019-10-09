24.70 / 25.07 27.00 / 27.51
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Майли Сайрус попала в больницу (фото)

8:29 9 октября 2019 421
Майли Сайрус в больнице
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Майли Сайрус, на фоне сообщений о ее бурной личной жизни, попала в больницу. Это произошло на следующий день после того, как она сообщаила своим фанатам, что у нее диагностирован тонзиллит — воспаление горла в районе небных миндалин.

26-летняя звезда опубликовала в соцсетях несколько фотографий из своей палаты. На них она позирует в больничной рубашке, дизайн которой она самостоятельно переделала, придав ей более гламурный вид: сделала декольте поглубже, убрала рукава и подогнала по фигуре. На одном из фото мать певицы Тиш Сайрус расчесывает ей волосы.

Ранее стало известно, что после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом, а затем и со своей девушкой Кэйтлин Картер, Майли нашла новую любовь в лице 220летнего австралийского певица Коди Симпсона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер