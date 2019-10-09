Майли Сайрус попала в больницу (фото)

Шоу-бизнес

Американская певица Майли Сайрус, на фоне сообщений о ее бурной личной жизни, попала в больницу. Это произошло на следующий день после того, как она сообщаила своим фанатам, что у нее диагностирован тонзиллит — воспаление горла в районе небных миндалин.

26-летняя звезда опубликовала в соцсетях несколько фотографий из своей палаты. На них она позирует в больничной рубашке, дизайн которой она самостоятельно переделала, придав ей более гламурный вид: сделала декольте поглубже, убрала рукава и подогнала по фигуре. На одном из фото мать певицы Тиш Сайрус расчесывает ей волосы.

Ранее стало известно, что после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом, а затем и со своей девушкой Кэйтлин Картер, Майли нашла новую любовь в лице 220летнего австралийского певица Коди Симпсона.

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