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Майли Сайрус попала в больницу (фото)
Американская певица Майли Сайрус, на фоне сообщений о ее бурной личной жизни, попала в больницу. Это произошло на следующий день после того, как она сообщаила своим фанатам, что у нее диагностирован тонзиллит — воспаление горла в районе небных миндалин.
26-летняя звезда опубликовала в соцсетях несколько фотографий из своей палаты. На них она позирует в больничной рубашке, дизайн которой она самостоятельно переделала, придав ей более гламурный вид: сделала декольте поглубже, убрала рукава и подогнала по фигуре. На одном из фото мать певицы Тиш Сайрус расчесывает ей волосы.
Ранее стало известно, что после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом, а затем и со своей девушкой Кэйтлин Картер, Майли нашла новую любовь в лице 220летнего австралийского певица Коди Симпсона.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».