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Майли Сайрус подтвердила, что у нее новый роман – после разрыва с мужем и своей девушкой (фото, видео)

6:29 6 октября 2019 205
Майли Сайрус
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Майли Сайрус в августе объявила о разрыве с мужем, австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Она променяла супруга на девушку — Кэйтлин Картер. Однако лесбийские отношения продлились недолго. Две недели назад стало известно, что Майли и Кэйтлин также расстались. И вот теперь не теряющая времени звезда подтвердила, что у нее новый роман. На этот раз — снова с парнем.

Сначала певицу заметили в Лос-Анджелесе целующейся с 22-летним австралийским певцом Коди Симпсоном, бывшим бойфрендом супермодели Джиджи Хадид. А потом Сайрус практически подтвердила подозрения публики, опубликовав у себя в Instagram фото полуобнаженного Коди, отметив, что это «ее тип» мужчины. Она также прокомментировала сообщения о своем поцелуе с Коди: «Девушка что — уже не может спокойно перекусить и пообжиматься утром?», — в шутку написала она.

Майли и Коди давно связывает дружба. Одно время им уже приписывали романтические отношения — еще до замужества Сайрус с Хемсвортом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джиджи Хадид выпроводила забравшуюся на подиум постороннюю даму на Неделе моды в Париже.

Читайте также: Майли Сайрус прошлась в обнимку со своей девушкой по Лос-Анджелесу.

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