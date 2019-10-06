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Майли Сайрус подтвердила, что у нее новый роман – после разрыва с мужем и своей девушкой (фото, видео)
Американская певица Майли Сайрус в августе объявила о разрыве с мужем, австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Она променяла супруга на девушку — Кэйтлин Картер. Однако лесбийские отношения продлились недолго. Две недели назад стало известно, что Майли и Кэйтлин также расстались. И вот теперь не теряющая времени звезда подтвердила, что у нее новый роман. На этот раз — снова с парнем.
Сначала певицу заметили в Лос-Анджелесе целующейся с 22-летним австралийским певцом Коди Симпсоном, бывшим бойфрендом супермодели Джиджи Хадид. А потом Сайрус практически подтвердила подозрения публики, опубликовав у себя в Instagram фото полуобнаженного Коди, отметив, что это «ее тип» мужчины. Она также прокомментировала сообщения о своем поцелуе с Коди: «Девушка что — уже не может спокойно перекусить и пообжиматься утром?», — в шутку написала она.
Miley Cyrus and Cody Simpson were recently caught kissing on Thursday evening in Los Angeles. pic.twitter.com/NoDZqhM2N6— The Pop Hub (@ThePopHub) October 4, 2019
Майли и Коди давно связывает дружба. Одно время им уже приписывали романтические отношения — еще до замужества Сайрус с Хемсвортом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джиджи Хадид выпроводила забравшуюся на подиум постороннюю даму на Неделе моды в Париже.
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