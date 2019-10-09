Шоу-бизнес

Анна Седокова больше не скрывает любовника, которого увела из семьи (фото)

Популярная певица Анна Седокова, которая влипла в любовный скандал из-за женатого любовника, перестала скрывать своего избранника. Она показала первое фото с бойфрендом, латвийским баскетболистом Янисом Тимой, который моложе её на девять лет. Кадр был сделан в аэропорту. На нем Анна и Янис идут, держась за руки.

«Ведь мы до самого конца по одному пути», — написала под фото Седокова. Такой же снимок появился и на странице Яниса.

Напомним, на слухи о романе Седоковой с Тиммой остро отреагировала его жена Сана, которая воспитывает их общего сына. Женщина назвала Седокову охотницей за богатыми мужчинами, жестокой разлучницей, а Тимма обвинила в том, что оставил ее и сына без средств существования.

Седокова вступила в перепалку с соперницей, оправдавшись, что начала отношения с Янисом после того, как он ушел от жены, и назвала обвинения Саны беспочвенными.

«Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала! И точно так же вам скажет любой человек, знакомый с ним даже слегка. Он гордость страны, своей команды и моя гордость! Вы еще успеете всех осудить и обсудить, ведь время все расставит по своим местам. А пока припрячьте свои камни до следующей серии. Ведь в ней будет неожиданный поворот», — сказала 36-летняя Седокова.

Из-за любовного скандала у Анны развился стресс и она попала в больницу с крапивницей.

Напомним, певица воспитывает троих детей от разных мужчин. Старшую дочь Алину она родила от первого мужа футболиста Валентина Белькевича. От второго мужа Максима Чернявского Анна родила дочь Монику. За отца сына Гектора, российского миллионера Артема Комарова, Анна замуж так и не вышла. Они расстались еще до рождения мальчика.

Ранее Анна в образе БДСМ рассказывала подписчикам в сети, как привлечь желанного мужчину.

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