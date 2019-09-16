Стресс подкосил здоровье Седоковой

Шоу-бизнес

Популярная певица Анна Седокова, которая угодила в любовный скандал из-за романа с женатым баскетболистом Янисом Тиммой, рассказала о болезни. Звезде понадобилась помощь медиков. Анна говорит, что ее здоровье подкосил стресс.

В последнее время Седоковой досталось от хейтеров и СМИ, которые смакуют подробности романа с Янисом и скандал с его женой. Сана назвала Седокову разлучницей и рассказала, что из-за нее муж выгоняет ее с годовалым сыном из дома и блокирует ее банковские карты, оставляя без средств существования.

Анна сначала не реагировала на посты Саны, но потом все же заявила, что скоро все станет на свои места и не стала рассказывать о романе с Янисом. В сети на Анну обрушилась волна критики и негодования. Разлучница — это самое мягкое слово, которым называют певицу. Пишут, что она — самая коварная женщина в шоу-бизнесе, охотница за состоятельными мужчинами.

Седокова болезненно переживает скандал. На нервной почве у нее проявилась крапивница. Чтобы облегчить симптомы, пришлось обратиться за помощью к медикам.

Восстанавливать нервы Анна отправилась в загородный австрийский центр здоровья под Москвой. Там она отсыпается, гуляет, посещает бассейн и спа-процедуры, много читает.

«Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить своё самочувствие и встать чуть на ноги, моей главной радостью является чтение», — рассказала Анна и даже дала несколько советов, как приучить себя читать.

Напомним, Анна является многодетной матерью в шоу-бизнесе. Старшую дочь Алину она родила от футболиста Валентина Белькевича. Моника живет с США с отцом Максимом Чернявским — вторым мужем Седоковой. Младший ребенок певицы — сын Гекторы, отношения с его отцом у Анны не сложились. Говорят, им является молодой бизнесмен Артем Комаров. Но певица это не подтверждает.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Анна Седокова снялась обнаженной для российского журнала Playboy.

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