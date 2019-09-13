Увела из семьи 27-летнего спортсмена: Анна Седокова угодила в любовный скандал

Шоу-бизнес

Популярная певица Анна Седокова, которую застали с молодым латвийским баскетболистом в турецком отеле, угодила в любовный скандал. Роман с 27-летним Янисом Тиммой оказался правдой. История приобрела огласку благодаря брошенной жене баскетболиста Сане. В социальной сети она рассказала, что с мужем они вместе уже девять лет, воспитывают сына. Она догадывалась, что Янис периодически изменял ей, но терпела ради ребенка, пока муж не потребовал развод.

«Полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — возмущалась Сана в сети, жалуясь, что муж оставляет ее и сына без средств существования. Во всем она винит Седокову, которая увела Яниса из семьи и теперь «манипулирует» им.

Седокова несколько дней терпеливо молчала, но сегодня разразилась ответным постом в Instagram.

«Столько грязи в прессе. Мы в топе новостей. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис — самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость. Вы еще успеете всех осудить и обсудить, ведь время все расставит на свои места. А пока припрячьте свои камни до следующей серии, ведь в ней будет неожиданный поворот», — высказалась Анна, в свою очередь обвинив Сану в алчности и желании получить деньги.

На этом перепалка между женщинами не прекратилась. В ответ Сана обрушилась на разлучницу с бранью, назвав ее коварной женщиной.

«Не надо изображать из себя ангела, в то время как ты являешься самой большой сукой во всей России. Наши родители тоже плачут, а ты — позор для своей семьи! Плачу и я, ведь он был самым любящим мужем до тех, пока не встретил тебя. И все это дерьмо он делает только потому, что ты заставила его!» — написала Сана.

Не остался в стороне и сам герой-любовник. Янис Тимма так же написал пост в Instagram.

«Около полугода назад я расстался с матерью своего сына и начал новую главу своей жизни. Сегодня я начал новую фазу, в которой самым важным для меня является забота о моем дорогом сыне Кристиане», — на английском языке сдержанно написал Янис.

Анна не опровергает и не подтверждает роман с Янисом. В сети певица хвасталась роскошными букетами от тайных поклонников и признавалась, что снова влюблена. Также она уверяла, что не встречается с женатыми мужчинами.

Напомним, певица дважды была замужем. Одна воспитывает троих детей от разных мужчин. Старшую дочь Алину от футболиста Валентина Белькевича. Моника живет с США с отцом Максимом Чернявским. А имя отца младшего ребенка, сына Гектора, певица не называет. Говорят, им является молодой бизнесмен Артем Комаров.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Анна Седокова снялась обнаженной для российского журнала Playboy.

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