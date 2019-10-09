Наживался на больных: в Измаиле задержали предприимчивого вора

Происшествия

В Измаиле, что на юге Одесской области, правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении пожертвований на лечение больных детей. Как сообщили в полиции, злоумышленник заходил в городские аптеки и магазины под видом покупателя. А потом, не обращая внимания на присутствие работников учреждений, хватал ящички-копилки с деньгами, предназначенными на благотворительные цели, и убегал. Ранее другой грабитель действовал более изощренно: он узнал конфиденциальные банковские данные, проник в электронный банковский кабинет и перевел деньги с чужой банковской карточки на девять открытых им счетов.

«На счету правонарушителя — четыре таких ограбления. Одно из них не удалось: убегая от провизора аптеки, он уронил ящик с деньгами», — рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что к серии грабежей причастен 34-летний житель Измаильского района. Задержали его с поличным после очередного похищения в магазине копилки со средствами на благотворительность.

По фактам ограблений в Измаильском отделе полиции начато производство по ч.ч. 1 и 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Кировограде разоблачили мошенника, который похитил 2,2 миллиона гривен благотворительных средств.

Еще один аферист выманивал деньги у неравнодушных людей, публикуя фото реального мальчика, который на тот момент уже умер.

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