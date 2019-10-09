Приятно вспомнить: легендарному голу Шевченко в ворота России исполнилось 20 лет (фото, видео)

Спорт

В среду, 9 октября, исполнилось ровно 20 лет знаменитому голу нынешнего главного тренера, а тогда форварда сборной Украины Андрея Шевченко в ворота команды России в московских «Лужниках».

Тот матч, напомним, был решающим при определении мест в отборочной группе Евро-2000. В случае успеха Россия обошла бы французов и нашу команду, завоевав прямую путевку в финальный турнир чемпионата Европы в Бельгии и Нидерландах.

Битва в «Лужниках» не обошлась без политического подтекста. К примеру, вот с таким заголовком вышла накануне поединка российская газета «Советский спорт» (якобы остроумно обыграли фамилию футболиста российской сборной Дмитрия Хохлова).

В Киеве (газета «Команда») московским «острословам» ответили очень даже достойно, выдав на первой странице заголовок: «Сегодня самый лучший день. Пусть реют флаги над полками…» (слова из песни группы «Машина времени» «День гнева», имеющие продолжение: «Сегодня самый лучший день — сегодня битва с дураками»).

Нужно признать, команда Валерия Романцева, которая на 75-й минуте вышла вперед после точного удара со штрафного Валерия Карпина, была очень близка к успеху. Но на 88-й минуте произошел эпизод, о котором в России до сих пор не могут вспоминать без содрогания. Украина получила право на штрафной удар у боковой линии поля. Казалось бы, последует навес в штрафную площадку, а там уж, как Бог даст. Но 23-летний Шевченко, не забивший до этого ни одного мяча в квалификации Евро-2000, выполнил навес-удар, и после чудовищной ошибки голкипера россиян Александра Филимонова (позже с таким же «успехом» он играл за киевское «Динамо») мяч оказался в сетке ворот — 1:1.

Украина тогда финишировала в группе вслед за будущим триумфатором Евро-2000 Францией и получила право сыграть в плей-офф, а россияне оказались третьими и «пролетели» мимо чемпионата Европы. Правда, вскоре сия участь постигла и сборную Украины (1:2 и 1:1 в стыковых поединках со словенцами), но это уже совсем другая история…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию дуэли команды Шевченко с Литвой в рамках квалификации Евро-2020.

Фото «Спорт-Экспресс»





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter