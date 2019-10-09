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«Евровидение-2020»: названы первые участники конкурса
Стали известны имена первых представителей на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», который состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первыми своих представителей назвали Испания и Бельгия.
Так, от Испании на конкурсе выступит популярный 27-летний исполнитель Блас Канто. Для него это уже вторая попытка на конкурсе. В 2011 году он не прошел национальный отбор в составе группы Auryn. С 2017 года певец начал сольную карьеру. Его дебютный альбом Complicado вышел в сентябре 2018 года и был весьма успешен — занимал первые строчки в испанских чартах. Блас выступит сразу в финале, так как Испания является одним из основателей конкурса.
Бельгию представит «взрослая» группа Hooverphonic, которая выступает на сцене 25 лет. С 2018 года солистом коллектива является Лука Крайсберг, выигравшая в 2017 году вокальный конкурс «Голос Фландрии». Конкурсную песню музыканты представят в начале 2020 года.
Напомним, конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах благодаря победе Дункана Лоуренса на конкурсе в Израиле.
Украина не принимала участие в конкурсе из-за скандала на национальном отборе и отказа MARUV ехать в Израиль.
Своего представителя Украина выберет во время телевизионного конкурса.
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