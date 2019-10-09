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Германия — Аргентина: онлайн видео голов повторения финала ЧМ-2014
В среду, 9 октября, в Дортмунде на ВVB-Stadion, способном вместить 65 590 зрителей, состоится товарищеский матч между сборными Германии и Аргентины. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
Бундестим успешно выступает в отборочном турнире на Евро-2020, набрав после пяти туров 12 очков, и делит первое место в группе с Северной Ирландией, которую обыграл в очном поединке.
Что касается Аргентины, то «альби-селесте» в июле стали бронзовыми призерами Кубка Америки, проходившего в Бразилии, в матче за третье место обыграв Чили (2:1). Тот поединок запомнился скандальным удалением Лионеля Месси, из-за которого лидер команды получил длительную дисквалификацию и не сможет выступать за национальную сборную до 3 ноября этого года.
Отметим, что последний раз Германия и Аргентина встречались между собой в сентябре 2014-го, когда в результативном товарищеском матче «альби-селесте» одержали победу — 4:2. Этот поединок состоялся всего через два месяца после финала ЧМ-2014, в котором бундестим в дополнительное время благодаря голу Марио Гетце вырвал победу (1:0) и четвертый раз в истории стал чемпионом мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Германия и Нидерланды устроили «перестрелку» с шестью голами в матче отбора на Евро-2020.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!