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Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака
Вторник, 15 октября, — прекрасный день для того, чтобы отвлечься, расслабиться и отдохнуть в хорошей компании.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака.
Овен
У вас получится решить важный вопрос. День плохой для переезда и для покупки бытовой электроники.
Телец
Личные переживания будут мешать работе, но возьмите себя в руки. Скоро все наладится.
Близнецы
Близнецам удастся сделать дорогую покупку по сниженной стоимости, если они отправятся в магазин.
Рак
У одиноких Раков появится шанс познакомиться с интересными представителями противоположного пола.
Лев
Звезды советуют Львам воздержаться от самокритики и самоедства. Хвалите себя с утра до вечера!
Дева
Хороший день для покупок. После обеда займитесь проблемами пожилых родственников.
Весы
Хороший день для перехода к здоровому образу жизни. Игнорировать начальство на работе нельзя.
Скорпион
Вы можете узнать много шокирующей информации, не стоит верить всему, остыньте и проверьте.
Стрелец
Звезды советуют: обращайтесь за помощью к друзьям или коллегам. Удачным будет переезд.
Козерог
Следует опасаться людей, которые только делают вид, что являются вашими доброжелателями.
Водолей
Плохой день для споров и склок. Звезды советуют контролировать самочувствие и избегать непосильной работы.
Рыбы
Звезды рекомендуют заняться чем-то нематериальным (творчеством, чтением книг, развитием кругозора).
Удачного вам дня!
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!