Стиль жизни

Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Вторник, 15 октября, — прекрасный день для того, чтобы отвлечься, расслабиться и отдохнуть в хорошей компании.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака.

Овен

У вас получится решить важный вопрос. День плохой для переезда и для покупки бытовой электроники.

Телец

Личные переживания будут мешать работе, но возьмите себя в руки. Скоро все наладится.

Близнецы

Близнецам удастся сделать дорогую покупку по сниженной стоимости, если они отправятся в магазин.

Рак

У одиноких Раков появится шанс познакомиться с интересными представителями противоположного пола.

Лев

Звезды советуют Львам воздержаться от самокритики и самоедства. Хвалите себя с утра до вечера!

Дева

Хороший день для покупок. После обеда займитесь проблемами пожилых родственников.

Весы

Хороший день для перехода к здоровому образу жизни. Игнорировать начальство на работе нельзя.

Скорпион

Вы можете узнать много шокирующей информации, не стоит верить всему, остыньте и проверьте.

Стрелец

Звезды советуют: обращайтесь за помощью к друзьям или коллегам. Удачным будет переезд.

Козерог

Следует опасаться людей, которые только делают вид, что являются вашими доброжелателями.

Водолей

Плохой день для споров и склок. Звезды советуют контролировать самочувствие и избегать непосильной работы.

Рыбы

Звезды рекомендуют заняться чем-то нематериальным (творчеством, чтением книг, развитием кругозора).

Удачного вам дня!

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