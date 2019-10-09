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Стиль жизни

Гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака

16:39 15 октября 2019 110
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 16 октября, — хороший день для завершения ранее начатых дел.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнов ждут встреча с друзьями, небольшая покупка, знакомство, которое скорее всего произойдёт в социальных сетях, или какой-то некрупный подарок.

Телец

Предвидится высокая загруженность в процессе учебы или в занятиях бизнесом, а также бытовые проблемы.

Близнецы

У Близнецов наметится прогресс в личных и профессиональных делах. Возможен дополнительный доход.

Рак

У Раков есть шанс познакомиться с человеком, который позже станет лучшим другом, партнером по браку или инвестором.

Лев

Львам, желающим похудеть, удастся найти самую простую и быструю из всех возможных диет.

Дева

Высока вероятность внезапной депрессии, упадка жизненных сил или апатии.

Весы

Плохой день для заключения сделок и подписания договоров (есть риск столкнуться с обманом).

Скорпион

Удачный день для новых знакомств (и деловых, и романтических). Звезды советуют найти интересное хобби.

Стрелец

Звезды не рекомендуют откровенничать даже с самыми близкими — высока вероятность предательства.

Козерог

Козерогам звезды обещают очень хороший день, но советуют не злословить.

Водолей

Не стоит принимать решения впопыхах, а также требовать помощи от домочадцев.

Рыбы

День удачный, но настроение может испортить хам в транспорте или магазине.

Удачного вам дня!

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