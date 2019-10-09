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Гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака
Среда, 16 октября, — хороший день для завершения ранее начатых дел.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнов ждут встреча с друзьями, небольшая покупка, знакомство, которое скорее всего произойдёт в социальных сетях, или какой-то некрупный подарок.
Телец
Предвидится высокая загруженность в процессе учебы или в занятиях бизнесом, а также бытовые проблемы.
Близнецы
У Близнецов наметится прогресс в личных и профессиональных делах. Возможен дополнительный доход.
Рак
У Раков есть шанс познакомиться с человеком, который позже станет лучшим другом, партнером по браку или инвестором.
Лев
Львам, желающим похудеть, удастся найти самую простую и быструю из всех возможных диет.
Дева
Высока вероятность внезапной депрессии, упадка жизненных сил или апатии.
Весы
Плохой день для заключения сделок и подписания договоров (есть риск столкнуться с обманом).
Скорпион
Удачный день для новых знакомств (и деловых, и романтических). Звезды советуют найти интересное хобби.
Стрелец
Звезды не рекомендуют откровенничать даже с самыми близкими — высока вероятность предательства.
Козерог
Козерогам звезды обещают очень хороший день, но советуют не злословить.
Водолей
Не стоит принимать решения впопыхах, а также требовать помощи от домочадцев.
Рыбы
День удачный, но настроение может испортить хам в транспорте или магазине.
Удачного вам дня!
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