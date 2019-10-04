Избавление от вредных привычек и эмоциональный подъем: гороскоп здоровья на октябрь

Стиль жизни

Астрологи советуют в октябре внимательнее отнестись к сердечно-сосудистой и эндокринной системе. Посвятите время заботе о собственном самочувствии, не перенапрягайтесь и берегите нервы.

— Впрочем, внимательным к своему здоровью надо быть всегда, — считает дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов. — Не пренебрегайте профилактикой, особенно накануне зимы. Старайтесь побольше гулять на воздухе, заниматься тем, что доставляет вам удовольствие. Помните, что положительные эмоции благоприятно влияют на состояние всего организма. Читайте также гороскоп для каждого знака зодиака на каждый день.

Овен

Для многих представителей знака Овна этот месяц — шанс изменить себя. Успешными станут попытки положить начало борьбе с лишним весом или перейти на правильное питание. А потому звезды советуют представителям знака пересмотреть свои гастрономические привычки. Главное при этом — сделать первый шаг в этом направлении уже в начале месяца, чтобы в конце достичь максимально положительного результата, удивив своим отличным внешним видом.

Телец

Тельцам в октябре стоит быть осторожнее в быту. Есть большая вероятность получить досадную травму из-за невнимательности, рассеянности и спешки. А вот конец октября — удачное время для борьбы с вредными привычками, от которых вы долгое время не могли избавиться. Так что готовьтесь к тому, что у вас появятся все шансы ликвидировать ненужный в вашей жизни балласт.

Близнецы

В этом месяце на представителей знака Близнецов может навалиться новая серьезная ответственность. В связи с чем они рискуют получить достаточно серьезный стресс. Чтобы не столкнуться с головными болями на этой почве, звезды советуют чаще переключать внимание на приятные занятия. Например, пойти в театр, музей, уделить время спорту или выделить выходной день для активного отдыха на природе.

Рак

В этот период у многих Раков возможно серьезное обострение давних хронических заболеваний. А потому представителям знака лучше не играть с огнем. Совет звезд — обращайтесь к врачу уже при первых симптомах недуга и не игнорируйте свое плохое самочувствие. Помните, что профилактика — самый простой способ поддержать организм в тонусе.

Лев

В октябре представителям знака Льва стоит быть предельно аккуратными во время занятий спортом или других физических нагрузок. Дело в том, что именно в это время ваша опорно-двигательная система может оказаться под серьезным ударом. И чтобы не получить досадную травму суставов или растяжение связок, старайтесь спешить медленно и правильно подбирайте нагрузку. Стоит вовсе отказаться от занятий, которые могут спровоцировать серьезную травму — прыжков с парашютом, гонок на мотоцикле.

Дева

В этот период Девы могут ощущать сильный упадок сил и общее недомогание. Скорее всего дело в том, что опорные силы организма несколько ослаблены. Поэтому лучше избегать больших нагрузок на работе, а больше отдыхать и не переохлаждаться. Попробуйте пропить витамины и укрепляющие чаи.

Весы

Октябрь сулит Весам приятный эмоциональный подъем. У представителей знака будет достаточно сил, чтобы взяться за покорение самых сложных вершин. Главное при этом — правильно распределять нагрузку и не забывать о том, что надо почаще отдыхать. Ведь даже самый крепкий организм может дать сбой, если работать на износ.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам избегать переохлаждения и как следует заботиться о своем иммунитете. Так как в этот период у Скорпионов есть большой риск столкнуться с простудными заболеваниями, а также проблемами, с которыми обращаются к отоларингологу. Помните, что теплая осенняя погода может быть обманчивой. Поэтому, выходя на улицу, обязательно берите с собой зонтик.

Стрелец

Начало месяца сулит представителям знака проблемы с эндокринной системой. Возможна бессонница и даже потеря аппетита. Скорее всего, это связано с накопившимися претензиями к собственной персоне и излишней впечатлительностью. Чтобы чувствовать себя здоровым, звезды советуют проще относиться к своим промахам и ошибкам и стараться не обращать внимания на мелкие недоделки.

Козерог

Беспечность Козерогов и их несерьезное отношение к здоровью в октябре может сыграть с ними злую шутку. Есть большая вероятность, что недуг выбьет вас из колеи в самый неподходящий момент. А потому не забывайте о том, что ложка дорога к обеду: не пренебрегайте советами медиков и больше времени уделяйте себе. Возьмите за правило совершать небольшую прогулку перед сном.

Водолей

В этот период из-за сильной эмоциональной нагрузки у многих Водолеев возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой. А потому постарайтесь быть сдержаннее и не принимайте близко к сердцу любые, даже самые мелкие неприятности. Все-таки ошибки и промахи в работе и быту исправить легче, чем потом потратить время на избавление от недугов.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам чаще баловать себя позитивными эмоциями. Будь это покупка новой вещи, неожиданное путешествие или просто вечер с любимой книгой. Поверьте, что вы получите больше чем хорошее настроение. Помните, что проявление заботы к себе — лучшая профилактика возможных проблем с нервной системой.

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А о том, на какие дни в октябре следует обратить особое внимание, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

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