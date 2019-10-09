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Стиль жизни

Каким будет этот день: гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака

5:21 16 октября 2019 248
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 16 октября, — день, когда все будет зависеть от вашего настроения, ну, и от звезд.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам следует доделать мелкие работы, которое длительное время были отодвинуты в сторону.

Телец

Все дела будут сегодня даваться вам легко. Ваши близкие могут потребовать от вас участия в празднике.

Близнецы

Совет звезд: берегите органы ЖКТ от ненужной нагрузки. Возможно важное знакомство.

Рак

Сегодня у Раков день для работы, требующей специальных навыков. Не отвлекайтесь на разговоры.

Лев

Сегодня откажитесь от сомнительных сделок и незапланированных покупок. Стоит посетить массажиста.

Дева

Возможны ссоры с любимым человеком. Старшему родственнику понадобиться ваша помощь.

Весы

Сегодня возможны конфликты с коллегами и начальством, вы можете захотеть поменять место своей работы.

Скорпион

Сегодня не стоит планировать дела, связанные с финансами. Вечером побудьте наедине с любимым человеком.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам сегодня не засиживаться за работой или компьютером, а ложиться спать пораньше.

Козерог

Не стоит отказываться от спонтанного приглашения в гости. Вы можете получить хороший совет от родственников.

Водолей

Возможны споры с коллегами и небольшие разногласия с вашим руководством.

Рыбы

Хороший день для карьеры. Любимый человек сделает долгожданное предложение.

Удачного вам дня!

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