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Каким будет этот день: гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака
Среда, 16 октября, — день, когда все будет зависеть от вашего настроения, ну, и от звезд.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам следует доделать мелкие работы, которое длительное время были отодвинуты в сторону.
Телец
Все дела будут сегодня даваться вам легко. Ваши близкие могут потребовать от вас участия в празднике.
Близнецы
Совет звезд: берегите органы ЖКТ от ненужной нагрузки. Возможно важное знакомство.
Рак
Сегодня у Раков день для работы, требующей специальных навыков. Не отвлекайтесь на разговоры.
Лев
Сегодня откажитесь от сомнительных сделок и незапланированных покупок. Стоит посетить массажиста.
Дева
Возможны ссоры с любимым человеком. Старшему родственнику понадобиться ваша помощь.
Весы
Сегодня возможны конфликты с коллегами и начальством, вы можете захотеть поменять место своей работы.
Скорпион
Сегодня не стоит планировать дела, связанные с финансами. Вечером побудьте наедине с любимым человеком.
Стрелец
Звезды советуют Стрельцам сегодня не засиживаться за работой или компьютером, а ложиться спать пораньше.
Козерог
Не стоит отказываться от спонтанного приглашения в гости. Вы можете получить хороший совет от родственников.
Водолей
Возможны споры с коллегами и небольшие разногласия с вашим руководством.
Рыбы
Хороший день для карьеры. Любимый человек сделает долгожданное предложение.
Удачного вам дня!
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