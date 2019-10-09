Мининфраструктуры не имеет плана развития конкурентной авиаотрасли в Украине, — СМИ

Политика

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в последнее время сделал ряд противоречивых заявлений о поддержке украинской авиаотрасли, которые свидетельствуют об отсутствии понимания у правительства вектора ее развития. Об этом говорится в статье «Как государства защищают свои национальные авиакомпании: кейсы для Украины», пишет Delo.ua. В материале исследован опыт спасения своих авиаперевозчиков разными странами.

Многие страны, в том числе ЕС, ревностно следят за тем, чтобы их государства-конкуренты не давали своим компаниям излишних преференций, применяя антимонопольные механизмы.

Правительства помогают перевозчикам финансовыми вливаниями и развивают с их помощью крупные транзитные авиахабы в своих портах. Например, в 2012 году польская LOT испытывала большие финансовые трудности. Она постепенно уступала рынок лоукостерам: Ryanair и Wizz Air. В 2012 году убыток компании составил — 146,5 млн злотых.

Польские власти поборолись за национального перевозчика. LOT получил от государства почти 800 млн злотых помощи под конкретные обязательства провести реформирование деятельности. LOT развивается по классической модели сетевой компании. Ее маршруты строятся для обслуживания транзитных пассажиров в аэропорту имени Шопена, который стал официальным хабом авиакомпании. Поляки запустили дальнемагистральные рейсы в Токио, Сеул, США и т. п. Прибыль LOT, например, в 2016 г. уже составила 125 млн злотых.

Украина же сейчас проигрывает конкуренцию на мировом рынке, напоминают журналисты Delo.ua со ссылкой на оценки экспертов. Причины в «наличии фискальной нагрузки (акциз на авиатопливо $ 32 за 1 т, НДС на внутренние рейсы, высокие тарифы на аэронавигацию, сборы) и необходимости облета территорий РФ, что увеличивает стоимость и длину дальнемагистральных рейсов».

При этом Кабинет Министров в лице Мининфраструктуры пока не очень понимает, каким образом можно помочь национальной авиаотрасли, а министр инфраструктуры Владислав Криклий сделал ряд противоречивых заявлений в СМИ. Сначала он подтвердил, что надо поддержать национальных авиаторов и рассмотреть возможность снятия внутреннего НДС для авиакомпаний, но выступил категорически против необходимости каких-любо компенсаций за то, что украинские авиаперевозчики вынуждены облетать территорию России. По его словам, поскольку денег в бюджете на всех не хватит, то сначала надо ждать роста рынка авиации, и уже только после этого рассматривать механизмы поддержки.

Столь же неоднозначными журналисты посчитали его выводы относительно того, почему с Россией запрещено только авиасообщение, а, например, ж/д транспорт беспрепятственно возит пассажиров. По мнению министра, запрещать транспортное сообщение с РФ нельзя так как это нарушает нормы ВТО. Получается, что таким образом происходит дискриминация одного транспортного сектора (авиа), по сравнению с другим (ж/д).

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