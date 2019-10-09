- 16:39 В Одессе женщина на Chery внесла коррективы в работу трамваев: смешное видео
- 16:33 ВСУ понесли потери на Донбассе: 8 октября погиб боец из Одесской области
- 16:25 Под Полтавой вандалы повредили мемориальную доску в честь бойцов АТО: реакция соцсетей
- 16:17 Больше Донбассов, Крымов: легендарный российский рэпер взорвал сеть жестким клипом
- 16:17 Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
- 16:17 Гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака
- 16:12 Стали известны имена новых руководителей Одесской, Тернопольской и Харьковской областей: кто эти люди
- 15:59 Что-то новенькое: Зеленский решил отвечать на вопросы журналистов целый день
- 15:59 Брижит Макрон против принцессы Дании: стильные дамы вместе посетили школу
- 15:37 79-летний Эммануил Виторган снова собирается стать отцом
- 15:30 Где смотреть онлайн Украина — Литва: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 15:30 В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время
Под Полтавой вандалы повредили мемориальную доску в честь бойцов АТО: реакция соцсетей (фото)
В ночь на 9 октября в поселке городского типа Чутово на Полтавщине неизвестные повредили памятную доску, установленную в честь погибших на Донбассе земляков — защитников Украины. Вандалы погнули одну из металлических пластин с фотографиями героев.
По словам начальника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту хулиганства.
Тем временем соцсети буквально взорвались негодованием.
«Если бы моя воля, я бы их на передовую отправила. А если это подростки сделали, то их родителей — за то, что таких уродов воспитали». «Того, кто это сделал, отправить в АТО хотя бы на месяц патроны подносить». «Нет ничего человеческого. Взять и конечности им отрубить», — категоричны в обсуждениях случившегося жители Чутово.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 8 октября в Киеве неизвестные изуродовали памятный знак погибшим воинам АТО.
А в Черниговской области вандалы испортили памятники на могилах воинов АТО.
Между тем в Сумах задержали психически неуравновешенного мужчину, который осквернил могилу бойца АТО. Злоумышленника могут посадить на семь лет.
Фото ГУНП в Полтавской области
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...