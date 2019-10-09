Под Полтавой вандалы повредили мемориальную доску в честь бойцов АТО: реакция соцсетей (фото)

Происшествия

В ночь на 9 октября в поселке городского типа Чутово на Полтавщине неизвестные повредили памятную доску, установленную в честь погибших на Донбассе земляков — защитников Украины. Вандалы погнули одну из металлических пластин с фотографиями героев.

По словам начальника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту хулиганства.

Тем временем соцсети буквально взорвались негодованием.

«Если бы моя воля, я бы их на передовую отправила. А если это подростки сделали, то их родителей — за то, что таких уродов воспитали». «Того, кто это сделал, отправить в АТО хотя бы на месяц патроны подносить». «Нет ничего человеческого. Взять и конечности им отрубить», — категоричны в обсуждениях случившегося жители Чутово.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 8 октября в Киеве неизвестные изуродовали памятный знак погибшим воинам АТО.

А в Черниговской области вандалы испортили памятники на могилах воинов АТО.

Между тем в Сумах задержали психически неуравновешенного мужчину, который осквернил могилу бойца АТО. Злоумышленника могут посадить на семь лет.

Фото ГУНП в Полтавской области

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