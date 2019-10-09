В Киеве полностью перекроют проспект Победы: схемы объезда

Украина

Работы по реконструкции Шулявского путепровода перешли в активную стадию. В ночь на 13 октября (00:05) и до 22:00 14 октября планируется полностью перекрыть проспект Победы для проезда транспорта, чтобы смонтировать еще один прогон нового моста. Напомним, столичные власти планируют открыть движение на Шулявском путепроводе в конце нынешнего года. Ранее скандальный мост Кличко в Киеве снова попытались испытать на прочность.

На период монтажа фрагмента моста и перекрытия проспекта Победы будет реорганизовано движение общественного транспорта. Закрываются маршруты троллейбусов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро «Нивки» до Воздухофлотского путепровода.

Организуют временный маршрут: троллейбус № 5А будет курсировать от «Улицы Чернобыльской» до «Улицы Белицкой» по схеме: улицы Ирпенская, Чернобыльская, Феодоры Пушиной, проспект Академика Палладина, Кольцевая дорога, проспект Победы, улицы Данила Щербаковского, Маршала Гречко, Северно-Сырецкая, обратно — по улицам Северно-Сырецкой, Маршала Гречко, Данила Щербаковского, проспектам Победы, Академика Палладина, улицам Академика Ефремова, Чернобыльской, Ирпенской.

Временные коррективы внесут также в схемы движения ночных троллейбусов:

— троллейбусный маршрут № 92Н от «Международного аэропорта „Киев“ (Жуляни) до проспекта Свободы» проляжет через проспект Свободы, улицу В. Порика, проспект Правды, улицы Маршала Гречко, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспект Воздухофлотский, улицы Огиенко, Георгия Кирпы, Ползунова, Огиенко, проспект Воздухофлотский (в обратном направлении — улица Народного Ополчения) до Международного аэропорта «Киев» (Жуляны);

— троллейбусный маршрут № 93Н («Улица Чернобыльская — станция метро «Площадь Льва Толстого») — по улицам Чернобыльская, Академика Ефремова, проспектам Академика Палладина, Победы, улицам Д. Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Шевченко, улице Б. Васильковской до станции метро «Площадь Льва Толстого» (обратно — по улицам Льва Толстого, Владимирской, бульвару Шевченко);

— троллейбусный маршрут № 94Н («Проспект Леся Курбаса — станция метро «Площадь Льва Толстого») — по проспекту Леся Курбаса, Кольцевой дороге, проспекту Победы, улицам Д. Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Шевченко, улице Б. Васильковской до станции метро «Площадь Льва Толстого» (обратно — по улицам Льва Толстого, Владимирской, бульвару Тараса Шевченко).

15 октября ограничат движение на Надднепрянском шоссе: с 10:00 до 11:00 (в направлении моста имени Патона) и с 12:00 до 13:00 (в направлении Корчеватого). Как сообщает «Киевавтодор», на магистрали возле станции метро «Выдубичи» в этот период будут тянуть кабель. Планируется полностью перекрывать движение (на 5−10 минут) одновременно в каждом направлении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограничении движения на Южном мосту. Также из-за ремонта частично перекрывали Северный мост.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Борщаговке до конца года ремонтники трудятся на пешеходном мосту через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).

Фото сайта slovoidilo.ua



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