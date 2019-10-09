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НАБУ и САП пытались сфабриковать экспертизу по делу «Роттердам+»,- экс-глава НКРЭКУ
НАБУ и САП в ходе расследования дела «Роттердам+» пытались сфабриковать экспертизу, чтобы подтвердить необходимые следствию выводы о якобы необоснованности формулы и нанесенных убытках. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.
«Советую ознакомиться с материалом Delo.ua о манипуляциях с экспертизами со стороны НАБУ и САП по «Роттердам+». Добавлю от себя:
1) Ранее уже наблюдали произвол НАБУ/САП в непринятии доказательств адвокатов, так как дело «Роттердам+» пришлось бы закрыть;
2) Опубликованный материал свидетельствует о еще более странном подходе с собственными доказательствами со стороны НАБУ/САП.
Кратко его охарактеризовал ниже: отсутствие поиска истины, а следственно, игнорирование выполненных экспертиз, подтасовка документов и затягивание времени с целью выбивания подходящих, а не истинных выводов", — написал Вовк.
По информации издания Delo.ua, по состоянию на конец 2018 года у НАБУ и САП было как минимум 3 экспертных вывода с ответами на разные вопросы, которые могли идти как полностью вразрез с линией следствия, так и «нейтрально подтверждать» его версию.
«Попытки склонить экспертов к нужным выводам при проведении экспертиз могут свидетельствовать о наличии в действиях прокурора САП признаков должностных и уголовных преступлений. И поставить под сомнение любые результаты работы САП и НАБУ по этому делу», — пишет Delo.ua.
Напомним, 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых экс-глава НКРЭКУ Вовк.
20 августа 2019 года суд отказал в ходатайстве НАБУ и отказался арестовать Вовка.
Одним из основных критиков формулы «Роттердам+» на протяжении последних 3 лет является нынешний глава комитета ВР по энергетике Андрей Герус. Ряд экспертов считают, что Герус лоббирует интересы бизнесмена Игоря Коломойского, владеющего ферросплавными заводами, прибыль которых снизилась после введения объективного формульного ценообразования (расходы на электроэнергию составляют 40−50% в себестоимости ферросплавов).
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