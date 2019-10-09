Новые тренды в маникюре: актуальные цвета и декор (фото)

Стиль жизни

Осень — любимое время модниц. Новые тренды во всем стимулируют каждую женщину быть стильной. С чего же начать? Прежде всего нужно изучить модные тенденции, а потом умножить свои знания на фантазию. Модный маникюр сделает вас неотразимой. В семье, на работе, в спортклубе, который посещаете, вы услышите в свой адрес комплименты — а это важный источник вдохновения. Они помогают обрести уверенность, которая так необходима для реализации смелых идей и планов.

О новых трендах в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Израиля, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Ольга Шейнина.

— С приходом осени хочется чего-то умиротворяющего, чарующего и необыкновенного, — говорит Ольга Шейнина.- Стильный маникюр осени лучше выполнять в приглушенных, мягких тонах, хотя и яркий, сочный маникюр на ухоженных, женских руках будет выглядеть неотразимо. Актуальный маникюр сезона — лаконичный, выполненный в одном цвете. Модными остаются как нюдовые, пастельные тона, так и яркие, сочные оттенки лаков. Стильно смотрится маникюр, выполненный в черно-белой гамме. Не стоит забывать о палитре красного — начиная от сочного алого до благородных темно-бордовых и вишневых тонов. Осенью в моде желтые и горничные оттенки, а также коралловый цвет.

Актуальны оттенки богатой палитры красного

— Какой дизайн актуален?

— Минимализм в рисунках. Очень популярен маникюр со всевозможными геометрическими узорами, с простыми и четкими линиями. Модно матовое, бархатистое покрытие. Актуальна акварельная, миниатюрная роспись на одном-двух ногтях. По-прежнему востребованы омбре и градиент. Также очень популярен дизайн, выполненный в разном цвете на двух руках. Классика — французский маникюр как на коротких, так и на длинных ногтях. Этот вид дизайна вряд ли когда-то выйдет из моды.

Бордовый цвет – один из фаворитов осени

— Какой декор актуален — стразы, кристаллы, пайетки?

— В данном сезоне приветствуется лаконичность. Стразы, пайетки, кристаллы актуальны в дизайне ногтей, но в достаточно умеренном количестве.

— Осенью активизируется деловая жизнь. Что посоветуете для офиса?

— В первую очередь при создании модного и трендового делового маникюра нужно обращать внимание на цвет покрытия. Он должен быть не ярким, а в спокойной цветовой палитре. Приветствуются оттенки в серо-коричневых тонах. Также красиво смотрятся темные, приглушенные цвета. В дизайне можно использовать принт с элементами абстракции, геометрию, всевозможные полоски, точки, френч. Интересно будет смотреться мраморный дизайн ногтей.

По словам нейл-стилиста, такой маникюр – прекрасный вариант для офиса

— Многие именно осенью начинают посещать спортзал. Что порекомендуете для тех, кто занимается на тренажерах?

— Дизайн ногтей может быть любым, а длина и форма ногтей должны быть комфортными.

— Как известно, осень — пора свадеб. И каждая девушка хочет быть неотразимой в свадебном наряде. Какой маникюр актуален для невест?

— Очень красиво будет смотреться маникюр с нежным омбре в бело-розовых оттенках, френч, оттенки белого, розового, персиковых цветов. Маникюр можно дополнить нежной цветочной лепкой, стразами, кристаллами, жемчужинами, глиттером, нежной росписью в виде кружева.

— Дайте, пожалуйста, совет, как лучше ухаживать за ногтями и руками осенью.

— Руки нуждаются в заботе в любое время года, однако особого внимания они требуют именно в осенний период. Каждый день наносите на руки питательный или увлажняющий крем. Когда делаете уборку с помощью химических средств, обязательно надевайте перчатки. Периодически делайте пилинг рук и парафиновые ванночки. Используйте масло для кутикулы. И, конечно же, не забывайте о маникюре. Если соблюдать все эти простые правила, то ваши руки всегда будут выглядеть ухоженными и красивыми!

Ольга Шейнина: « Руки нуждаются в заботе в любое время года, однако особого внимания они требуют именно в осенний период»

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Счастливые лица моих клиенток.

— Какой маникюр делает женщину моложе, а какой — старше?

— Все весьма относительно и индивидуально. Залогом молодости и красоты женщины являются ухоженные и аккуратные руки и ногти. При этом важно проявлять сдержанность в выборе дизайна и декора ногтей. И подбирать ту цветовую палитру, которая подходит лично вам и соответствует вашему образу жизни.

— Как лучше сочетать маникюр с украшениями и одеждой? Это задача ведь не из легких.

— Здесь тоже все индивидуально. Классикой в маникюре, всегда подходящей к любой одежде, остаются красный цвет, френч, нюдовые и полупрозрачные оттенки цветов. Также удачным вариантом могут стать темные оттенки — от темно-бордового до черного. Остальные цвета обязывают представительниц прекрасного пола к тщательному выбору нарядов и украшений, сочетающихся с маникюром.

Стильно смотрится маникюр, выполненный в черно-белой гамме

— Какие для вас главные критерии вкуса?

— Все мы разные по своей натуре, и вкус у всех тоже разный. Критерии вкуса и стиля могут меняться с течением времени, в зависимости от обстоятельств, в которых мы находимся, от нашего окружения. Ухоженность женщины всегда будет оставаться самым главным критерием вкуса.

— Ольга, бывали ли вы в Киеве?

— К сожалению, еще нет, но очень надеюсь посетить столицу Украины в ближайшем будущем. Мне интересно познакомиться с культурой и историей этого потрясающего города. Знаю, что киевлянки очень следят за модой. Хочется пожелать всем представительницам прекрасного пола всегда оставаться обворожительными, лучезарными и не забывать о том, что красота женщины кроется отчасти и в красивом маникюре!

Ранее идеями стильного дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделились нейл-стилисты Алина Михай и Ирина Иоселиани.

А черниговский нейл-стилист, призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Марина Андросенко полагает, что насытившись яркими цветами летом, осенью хочется вернуться к ненавязчивому нюду. Тут будут хороши градиент с мрамором и френч с акцентом.

Фото из альбома Ольги Шейниной

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