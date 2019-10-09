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Происшествия

Полиция задержала одного из грабителей, похитивших миллион гривен в центре Харькова (фото)

18:46 9 октября 2019 200
ограбление
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове полиция вышла на след грабителей, отобравших на улице у мужчины миллион гривен и ноутбук. Один из участников банды задержан.

Нападение на харьковчанина было совершено 8 октября около полудня. В городе ввели план «Перехват». В результате операции в лесополосе на окраине Харькова был найден автомобиль грабителей. Находившийся в Toyota Camry мужчина задержан. Он оказался 40-летним гражданином Грузии.

задержанный

В машине найдены вещественные доказательства по делу.

ограбление

Следствию предстоит установить двух подельников задержанного, поскольку в нападении на харьковчанина участвовали трое мужчин. За разбойное нападение (ч.4 ст. 187 Уголовного кодекса) банде грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции проанализировали записи с камер видеонаблюдения на месте ЧП и на прилегающей территории. Именно эти видео помогли составить примерный маршрут злоумышленников и найти «Тойоту», на которой скрылись грабители.

Напомним, ранее в Харькове раскрыли преступную группу, которая избивала и грабила прохожих.

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