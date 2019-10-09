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Украина

К отводу украинской армии готовы: боевики обстреляли позиции ВСУ под Золотым из минометов и гранатометов

21:35 9 октября 2019 110
золотое
Инф. «ФАКТОВ»

Позиции украинской армии в районе Золотого в Луганской области 9 октября вновь подверглись обстрелам. За текущие сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Участок, где планируется разведение сил, враг обстрелял из 82-миллиметровых минометов.

Всего за сутки на Донбассе вражеские формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня. К обстрелам в районе Золотого приковано особое внимание, поскольку оттуда на днях собирались отвести украинскую армию. Местные жители выступили против ухода военных, а добровольцы, волонтеры и ветераны АТО пообещали, что если армия будет отведена, то устроят в Золотом «последний блокпост» собственными силами.

В рамках акции «Последний блокпост» в Золотом появился патриотический мурал с украинским военным, защищающим мирное население поселка.

золотое

Напомним, автоколонна с ветеранами АТО и активистами уже прибыла в Золотое. По пути не обошлось без инцидентов. На блокпосту в Кременной колонну остановил спецполк полиции, а один из водителей наехал на ногу спецназовцу. Двое участников автоколонны были задержаны.

Фото radiosvoboda.org

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