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Под Львовом полицейские открыли огонь по злоумышленнику, который бросился на них с топором
Инцидент произошел вечером в среду, 9 октября, в одном из сел Самборского района Львовской области.
— На оперативную телефонную линию «102» позвонил местный житель, который сообщил, что «зарезал собственную мать, она дома и, возможно, еще жива». По указанному звонившим адресу выехала группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители попытались зайти в дом, чтобы оказать раненной женщине помощь, но на них с топором набросился неизвестный — как потом оказалось, 23-летний мужчина, звонивший на оперативную линию. Защищаясь, полицейские применили огнестрельное табельное оружие — сделали предупредительные выстрелы, после чего открыли огонь на поражение, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.
Полицейские в результате нападения не пострадали, а вот злоумышленник с диагнозом «огнестрельное ранение бедра» госпитализирован.
Предварительно установлено, что молодой человек продолжительное время злоупотреблял алкоголем. Факт нанесения им телесных повреждений матери не подтвердился.
Открыто уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов», ведется досудебное следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Винницкой области вооруженная пистолетом и топором сельская жительница напала на врача-стоматолога в его рабочем кабинете.
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