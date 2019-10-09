24.68 / 25.03 26.98 / 27.48
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Львовом полицейские открыли огонь по злоумышленнику, который бросился на них с топором

22:38 9 октября 2019 152
топор в руке
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Инцидент произошел вечером в среду, 9 октября, в одном из сел Самборского района Львовской области.

— На оперативную телефонную линию «102» позвонил местный житель, который сообщил, что «зарезал собственную мать, она дома и, возможно, еще жива». По указанному звонившим адресу выехала группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители попытались зайти в дом, чтобы оказать раненной женщине помощь, но на них с топором набросился неизвестный — как потом оказалось, 23-летний мужчина, звонивший на оперативную линию. Защищаясь, полицейские применили огнестрельное табельное оружие — сделали предупредительные выстрелы, после чего открыли огонь на поражение, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Полицейские в результате нападения не пострадали, а вот злоумышленник с диагнозом «огнестрельное ранение бедра» госпитализирован.

Предварительно установлено, что молодой человек продолжительное время злоупотреблял алкоголем. Факт нанесения им телесных повреждений матери не подтвердился.

Открыто уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов», ведется досудебное следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Винницкой области вооруженная пистолетом и топором сельская жительница напала на врача-стоматолога в его рабочем кабинете.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Будет лежачей: врач вынес вердикт парализованной Заворотнюк

бабье лето

В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

Руки жениха и невесты

Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)

Анна Седокова

Анна Седокова больше не скрывает любовника, которого увела из семьи (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер