Политика

Кировоградский и Черновицкий облсоветы призвали Зеленского отказаться от "формулы Штайнмайера"

Два облсовета направили обращения президенту Зеленскому с требованием отказаться от «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Ранее Украину предупреждали, что за «мирным планом Штайнмайера» на самом деле скрывается «сценарий Путина», и такой план действий выгоден исключительно России.

Теперь депутаты облсовета в Черновцах согласились, что президент должен отреагировать на манипуляции вокруг «формулы Штайнмайера» и на непонимание обществом основных положений программы. Обращение к главе государства было поддержано большинством депутатов.

Аналогично против «формулы Штайнмайера» выступил Кировоградский облсовет. Депутаты отметили в своем обращении, что подобные «формулы» в условиях войны на Донбассе ведут к капитуляции Украины.

Напомним, ранее план Штайнмайера и решение об отведении армии были раскритикованы областными советами во Львове и в Тернополе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter