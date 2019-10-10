Шоу-бизнес

Проживающая в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко привлекла внимание итальянского производителя белья, колготок и пляжной одежды Calzedonia.

В частности, супругу Влада Топалова пригласили сняться в телевизионном ролике компании, пишет Teleprogramma.pro.

Издание отмечает, что рост у Регины совсем не модельный — 167 см, однако ее ведущая имеет великолепные пропорции, а также красивые ноги, чем и привлекла итальянцев.

Ранее звезду вместе с маленьким сыном Майклом уже задействовали в рекламе, но она была направлена на потребителей детских товаров и больше предполагала актерскую игру, нежели работу модели.

Как известно, недавно пара Влада и Регины отметила милую семейную дату — 10 месяцев со дня рождения их сына. Пара уже пережила определенные трудности в отношениях — ведущая признавалась, что даже обращалась к психологам. Но любовь и желание быть вместе нивелирует все проблемы. На сегодня их чета считается одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко рассказала, что очень благодарна Наталье Могилевской, которая когда-то разглядела в маленькой артистке талант и поспособствовала старту ее карьеры. Вдобавок выяснилось, что одна из самых мелодичных песен Могилевской стала для Тодоренко и Влада Топалова практически семейным оберегом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter