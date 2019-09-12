Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что очень благодарна Наталье Могилевской, которая разглядела в маленькой артистке талант и поспособствовала старту ее карьеры. Вдобавок выяснилось, что одна из самых мелодичных песен Могилевской стала для Тодоренко и Влада Топалова практически семейным оберегом, пишет «КП в Украине».

«Для меня песня Натальи Могилевской „Місяць“ имеет особое значение. Когда я второй раз пришла на кастинг „Фабрики Звезд“, именно Наталья Могилевская рассмотрела во мне, маленькой, смешной и кудрявой девчонке, будущего артиста. И я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня и дала мне этот шанс. И теперь её песню „Місяць“ я пою своему маленькому сыну как колыбельную, под которую он каждый вечер засыпает», — призналась Тодоренко.

Примечательно, что «кавер на Могилевскую», который Тодоренко исполняет на украинском языке, опубликован на канале «Glamour Russia». Певице аккомпанирует дуэт гитаристов, причем одним из них вызвался быть муж Регины, Влад Топалов.

Видимо, часть поклонниц Регины стала фанатеть от нее недавно и пропустила тот этап жизни телеведущей, когда она выступала в популярном герлз-бэнде Real O: «Не знала что Регинка еще и поет недурно!!! Красиво вышло…»

Другие подписчики считают, что эксперимент удался.

«Регина, спасибо тебе за украинский язык, очень красиво! Голос просто божественный, очень жалко что такой талант пропадает», «Прекрасно и утонченно. Мне понравилось, Регина, спасибо!», «Трогательно и красиво, аж до мурашек», «Какое наслаждение для слуха, и вдобавок — на украинском. Так держать», «Я тоже пою своему малышу эту колыбельную», — написали фанаты в комментариях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Регина Тодоренко рассказала о непростой жизни с Владом Топаловым: оказывается, звездная пара несколько раз хотела развестись!

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