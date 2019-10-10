В Ровно родила 12-летняя девочка: история получила продолжение

Общество и люди

В Ровно получила продолжение история с 12-летней роженицей, привезенной в роддом с городской свалки. Несовершеннолетняя мать в сентябре родила малыша, но вскоре после родов отказалась от сына и уже покинула город. Об этом сообщил Ровенский областной перинатальный центр.

Малыш родился с нормальным ростом и весом, но имеет врожденное заболевание, а потому нуждается в особом уходе. Мальчика собираются перевести в детский дом в Закарпатской области. Регион был выбран с учетом того, что мать малыша по документам — жительница Береговского района Закарпатья.

Впрочем, как говорят специалисты службы по делам детей, ни мать ребенка, ни его бабушка после того, как выехали из роддома, по месту официальной регистрации не появлялись. Новорожденный мальчик признан оставшимся без родительской опеки.

Напомним, в перинатальный центр юная роженица поступила 14 сентября. 12-летняя девочка ромской национальности на учете по беременности не состояла, ни украинским, ни русским языком не владела и мало понимала происходящее.

Фото radiotrek.rv.ua, Рівненський Обласний перинатальний центр/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter