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В России 72-летнего мужчину отправили в тюрьму на 12 лет за «шпионаж» в пользу Украины

9:14 10 октября 2019 238
пенсионер
Инф. «ФАКТОВ»

В России наглядно продемонстрировали, что грозит жителям приграничных районов, ставшим свидетелями перемещения российской военной техники к границе с Украиной. Пенсионера из приграничного поселка Чертково Ростовской области осудили как «украинского шпиона» и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Учитывая, что на момент вынесения приговора российскому «джеймсу бонду» было 72 года, тюремное заключение для него вполне может стать пожизненным.

Громким делом о «шпионаже» занималось региональное управление российской ФСБ. Задержали пенсионера в ноябре 2018 года. Уликами против мужчины стали найденные в доме два паспорта (украинский и российский), 10 коробок из-под мобильных телефонов и SIM-карты.

По версии ФСБ, телефоны нужны были пенсионеру, чтобы договариваться о встречах с украинской разведкой и передавать им данные о российской военной технике и о силовых подразделениях, сосредоточенных на границе.

Напомним, в Ростовской области местный житель случайно заснял на видео перемещение колонны военной техники и опубликовал у себя на Youtube-канале. Подписчики настойчиво советовали мужчине удалить видео, чтобы не попасть под преследование ФСБ. Спустя сутки ролик был скрыт либо перемещен.

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