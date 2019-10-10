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Ломая стандарты: Victoria’s Secret впервые привлекла к своей рекламе модель с 50-м размером одежды (фото, видео)
Знаменитый американский производитель дамского нижнего белья Victoria’s Secret впервые в своей истории привлек к рекламе модель с 50-м размером одежды. Это произошло после многолетней критики в адрес компании, на которую до сих пор работали исключительно девушки традиционных модельных параметров.
Эли Тейт Катлер приняла участие в совместном проекте Victoria’s Secret и британского бренда Bluebella. Сама Эли считает, что со стороны Victoria’s Secret это был очень разумный шаг. Ведь большинство женщин в США носит одежду именно американского 16-го (нашего — 50-го) размера.
Правда, как пишет издание Metro, после съемок данной рекламы, сотрудничество с Victoria’s Secret и Эли закончится. Долгосрочного контракта ей пока не предложили. Но она рада и этому, считая это хорошим началом — как для нее самой, так и для всех женщин подобной внешности. «Они движутся в правильном направлении и прислушиваются к своим клиентам, которые хотят видеть женщин разных форм и размеров», — говорит она.
В линию Bluebella для Victoria’s Secret вошли нижнее белье, а также одежда для сна и чулочные изделия.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», священник в Бразилии поплатился за свое заявление о том, что «толстые женщины не попадают в рай».
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