10 октября 2019

Несколько лет назад, когда я только начал осваивать Фейсбук, заведя на своей страничке ежедневную «фарфоровую» рубрику, я выставил в ней редкую фигурку царя Соломона. И сопроводил её рассказом об одной из его проповедей. Чуть позже, осознав для себя, насколько важными являются слова Соломоновы, я решил отпечатать небольшим тиражом эти его заповеди и раздать сотрудникам, близким друзьям и добрым знакомым этот не очень длинный текст. Не думаю, что в спешке нынешней нашей жизни многие из обладателей этой памятки хотя бы несколько раз перечитали её. И, знаете, никого не собираюсь в этом упрекать. Ведь, даже понимая, что каждого из нас впереди ожидает немало испытаний, мы не стремимся набраться мудрости на все случаи жизни. Как не пытаемся наглотаться впрок лекарств от болезней, которыми нам, возможно, предстоит переболеть. Но точно так же, как ежедневно мы снабжаем свой организм водой, так и заповеди Соломона, на мой взгляд, полезны и даже просто необходимы — хотя бы по одному глотку в день… Вот почему я решил сегодня, кстати говоря, во Всемирный день психического здоровья, ещё раз обратиться к ним.

Когда царь Соломон спустился с горы, после встречи восхода Солнца, собравшиеся у подножия сказали:

— Ты источник вдохновения для нас. Твои слова преображают сердца. А мудрость твоя просветляет разум. Мы жаждем слушать тебя. Скажи нам: кто мы?

Он улыбнулся и сказал:

— Вы — свет мира. Вы — звезды. Вы — храм истины. В каждом из вас Вселенная. Погрузите ум в сердце, спрашивайте свое сердце, слушайте через свою любовь.

— В чем смысл жизни?

— Жизнь — это путь, цель и награда. Жизнь — это танец Любви. Ваше предназначение — расцвести. БЫТЬ — это великий дар миру. Ваша жизнь — история Вселенной. И поэтому жизнь прекраснее всех теорий. Относитесь к жизни, как к празднику, ибо жизнь ценна сама по себе. Жизнь состоит из настоящего. А смысл настоящего — быть в настоящем.

— Почему же несчастья преследуют нас?

— Что сеяли, то и собираете. Несчастья — это ваш выбор. Бедность — творение человеческое. А горечь — это плод невежества. Обвиняя, теряете силу, а вожделея, рассеиваете счастье. Проснитесь, ибо нищий тот, кто не осознает себя. Бедным становится тот, кто впустую тратит время. Не превращайте жизнь в прозябание. Не позволяйте толпе погубить вашу душу. Да не станет богатство вашим проклятием.

— Как нам преодолеть несчастья?

— Не осуждайте себя. Ибо вы божественны. Не сравнивайте и не разделяйте. За все благодарите. Радуйтесь, ибо радость творит чудеса. Любите себя, ибо любящие себя любят все. Благословляйте опасности, ибо смелые обретают блаженство. Молитесь в радости — и несчастье обойдет вас. Молитесь, но не торгуйтесь с Богом. И знайте, что восхваление лучшая молитва, а счастье — лучшая пища для души.

— Каков путь к счастью?

— Счастливы ЛЮБЯЩИЕ, счастливы благодарящие. Счастливы умиротворенные. Счастливы нашедшие рай в себе. Счастливы дарящие в радости и счастливы принимающие дары с радостью. Счастливы ищущие. Счастливы пробудившиеся. Счастливы внимающие голосу Бога. Счастливы исполняющие свое предназначение. Счастливы пребывающие в гармонии. Счастливы прозревшие красоты мира. Счастливы готовые принять счастье. Счастливы мудрые. Счастливы осознавшие себя. Счастливы возлюбившие себя. Счастливы восхваляющие жизнь. Счастливы созидающие. Счастливы свободные. Счастливы прощающие.

Много ещё мудрых истин открыл Соломон жаждавшим услышать его слова. Всего сразу и не перескажешь. Да и необходимости нет никакой. По глоточку. Ощущая вкус и наслаждаясь смыслом…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.