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- 10:52 На Львовской таможне устроили обыски: раскрыта крупная афера
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На Львовской таможне устроили обыски: раскрыта крупная афера
На Львовской таможне проводятся санкционированные обыски. Здесь раскрыли схему по уклонению от уплаты сборов. Об этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко сообщает в Facebook.
«Проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ГФС. В частности, на пункте пропуска, таможенных постах и их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства должностных лиц. Всего — 40 обысков», — написала Варченко.
По ее словам, следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии такой одежды составляет не менее 400 000 долларов.
По предварительной версии следствия, товар перемещался через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур. Дорогую брендовую одежду ввозили в Украину как секондхенд. В результате она попадала на рынок без уплаты таможенных платежей, а государство несло убытки в размере не менее, чем 1 млн грн с каждой партии товара. Должностные лица таможни организовывали беспрепятственное прохождение процедур.
Кроме обысков на Львовской таможне, они также проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей и организаторов.
Ранее сообщалось, что начальник Полтавской таможне задержан при получении крупной взятки.
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