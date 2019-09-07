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Главного таможенника Полтавской области задержали на взятке: первые детали и фото
Военная прокуратура Центрального региона совместно со следователями ГБР и Нацполициц задержала на взятке в четыре тысячи долларов начальника Полтавской таможни.
Как сообщили в ведомстве, чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.
«Установлено, что начальник Полтавской таможни в начале мая 2019 года выдвинул субъекту внешнеэкономической деятельности требование о передаче ему денежных средств за беспрепятственное проведение таможенных формальностей из расчета 400 долларов США за один растаможенный автомобиль с грузом в зоне деятельности возглавляемой им таможни. 7 сентября 2019 года вымогатель в Киеве получил „вознаграждение“ за 10 оформленных контейнеров — 4000 долларов США, что задокументировано в рамках контроля за совершением преступления», — говорится в сообщении.
Таможенника задержали. Сейчас готовится ходатайство о заключении фигуранта под стражу и отстранение от занимаемой должности.
Напомним, ранее в Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств во время реконструкции таможенного поста «Ужгород». В организации схемы подозревают экс-начальника таможни.
Недавно объявили в розыск обвиняемого в коррупции начальника Волынской таможни, который вместе с двумя подчиненными инспекторами получали взятки от граждан за беспрепятственный проезд через государственную границу.
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