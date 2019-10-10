Политика

Зеленский назвал "уставшими" отношения с США и рассказал о разговоре с Трампом

Президент Владимир Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США на момент разговора с Дональдом Трампом в июле 2019 года. Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, комментируя телефонную беседу с Трампом, ставшую скандальной.

Зеленскому был задан вопрос о том, когда стало известно о замораживании Штатами военной помощи для Украины: до или после разговора с Трампом.

«Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США, — заявил на это Зеленский. — Было несколько звонков. Была задача сделать эти „уставшие“ отношения… Этот звонок влиял на одно — нам нужно было добиться встречи… Я хотел ему (Трампу) показать нашу команду и затянуть в Украину».

По словам Зеленского, он не сверял стенограмму разговора с Трампом, опубликованную американской стороной, со своими записями. Президент Украины уверен, что расшифровки в целом совпадают, поскольку основные моменты разговора неоднократно озвучивались. Зеленский предлагал Трампу по-новому взглянуть на отношения США и Украины.

Также президент Украины еще раз настоял, что в разговоре с Трампом не было давления, равно как и попыток принудить Украину к расследованию деятельности компании Burisma и деятельности семьи Джо Байдена. «Шантажа не было», — заверил Зеленский.

Напомним, «ФАКТЫ» ведут онлайн-трасляцию пресс-марафона Владимира Зеленского. Все вопросы журналистов от ответы Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».

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