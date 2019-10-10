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Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с умирающей Заворотнюк
Сотрудник больницы, в которую недавно перевезли Анастасию Заворотнюк, предложил СМИ интервью с умирающей актрисой.
Мужчина, имя которого не разглашается, обратился в редакцию портала Teleprogramma.pro с предложением взять интервью у Заворотнюк за гонорар.
По его словам, у него есть доступ к актрисе, он может разговаривать с ней и тайно записать разговор на видео.
«Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа», — написал сотрудник больницы.
Редакция не сообщает, согласилась ли на предложение мужчины, но ранее журналисты других изданий не раз пытались подкупить медперсонал, чтобы получить хотя бы снимок больной.
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.
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