Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с умирающей Заворотнюк

Шоу-бизнес

Сотрудник больницы, в которую недавно перевезли Анастасию Заворотнюк, предложил СМИ интервью с умирающей актрисой.

Мужчина, имя которого не разглашается, обратился в редакцию портала Teleprogramma.pro с предложением взять интервью у Заворотнюк за гонорар.

По его словам, у него есть доступ к актрисе, он может разговаривать с ней и тайно записать разговор на видео.

«Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа», — написал сотрудник больницы.

Редакция не сообщает, согласилась ли на предложение мужчины, но ранее журналисты других изданий не раз пытались подкупить медперсонал, чтобы получить хотя бы снимок больной.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

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