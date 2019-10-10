24.57 / 24.93 26.88 / 27.39
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с умирающей Заворотнюк

11:13 10 октября 2019 820
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сотрудник больницы, в которую недавно перевезли Анастасию Заворотнюк, предложил СМИ интервью с умирающей актрисой.

Мужчина, имя которого не разглашается, обратился в редакцию портала Teleprogramma.pro с предложением взять интервью у Заворотнюк за гонорар.

По его словам, у него есть доступ к актрисе, он может разговаривать с ней и тайно записать разговор на видео.

«Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа», — написал сотрудник больницы.

Редакция не сообщает, согласилась ли на предложение мужчины, но ранее журналисты других изданий не раз пытались подкупить медперсонал, чтобы получить хотя бы снимок больной.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)

Пенсия

Индексация доходов: кому увеличат выплаты уже в октябре

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)

Мирабелла

«Одно лицо, один голос»: стало известно, кто вскоре заменит Аллу Пугачеву (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер