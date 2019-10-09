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Будет лежачей: врач вынес вердикт парализованной Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, о параличе которой сообщалось ранее, скорее всего не сможет восстановиться.
Об этом свидетельствует вердикт специалиста российского онкологического института Герцена Гузель Абузаровой, пишет Teleprogramma.pro.
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Как известно, о параличе Заворотнюк сообщалось достаточно давно, а, по словам врача, помочь больному в таких случаях можно только в первые 48 часов.
«Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим. Ему можно назначить только хороший уход, паллиативную помощь», — подчеркнула она.
По информации издания, онколог считает, что актрисе следует рассчитывать только на паллиативную помощь. По мнению эксперта, реабилитация не принесет никаких плодов.
Напомним, что ранее в сети распространили информацию о смерти актрисы.
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