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Стало известно, в какую больницу перевели Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая несколько дней назад выписалась из частной московской больницы, уехала в другой медцентр.
По данным Telegram-канала Mash, Заворотнюк лечится в реабилитационной клинике, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.
Как известно, у актрисы ранее развился парез правой части тела. У нее парализована правая рука, а сама актриса даже не может самостоятельно передвигаться, именно поэтому ее вывозили после выписки на каталке.
Источники канала рассказали, что для восстановления Заворотнюк проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры.
Врачи, похоже, опасаются ухудшения, так как рядом с центром круглосуточно дежурит карета скорой.
Отмечается, что родные актрисы не оставляют ее ни на минуту, постоянно сменяют друг друга.
Напомним, ранее свидетели выписки Заворотнюк рассказали, как изменилась внешность актрисы.
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