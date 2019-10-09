24.70 / 25.07 27.00 / 27.52
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Стало известно, в какую больницу перевели Заворотнюк

10:11 9 октября 2019 1571
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая несколько дней назад выписалась из частной московской больницы, уехала в другой медцентр.

По данным Telegram-канала Mash, Заворотнюк лечится в реабилитационной клинике, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

Как известно, у актрисы ранее развился парез правой части тела. У нее парализована правая рука, а сама актриса даже не может самостоятельно передвигаться, именно поэтому ее вывозили после выписки на каталке.

Источники канала рассказали, что для восстановления Заворотнюк проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры.

Врачи, похоже, опасаются ухудшения, так как рядом с центром круглосуточно дежурит карета скорой.

Отмечается, что родные актрисы не оставляют ее ни на минуту, постоянно сменяют друг друга.

Напомним, ранее свидетели выписки Заворотнюк рассказали, как изменилась внешность актрисы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер