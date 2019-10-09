Стало известно, в какую больницу перевели Заворотнюк

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая несколько дней назад выписалась из частной московской больницы, уехала в другой медцентр.

По данным Telegram-канала Mash, Заворотнюк лечится в реабилитационной клинике, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

Как известно, у актрисы ранее развился парез правой части тела. У нее парализована правая рука, а сама актриса даже не может самостоятельно передвигаться, именно поэтому ее вывозили после выписки на каталке.

Источники канала рассказали, что для восстановления Заворотнюк проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры.

Врачи, похоже, опасаются ухудшения, так как рядом с центром круглосуточно дежурит карета скорой.

Отмечается, что родные актрисы не оставляют ее ни на минуту, постоянно сменяют друг друга.

Напомним, ранее свидетели выписки Заворотнюк рассказали, как изменилась внешность актрисы.

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