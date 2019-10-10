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"Я не боюсь": Зеленский отреагировал на возможность нового Майдана
Президент Владимир Зеленский заявил, что он не боится нового Майдана. При этом Зеленский уверен, что другие претенденты хуже, чем он справятся с задачей обеспечить мир в Украине.
«Я ничего не боюсь. В любой момент, в ту секунду, когда общество действительно не захочет, чтобы я был президентом… Кровопролития не будет… Но люди должны знать, что они выберут… Тогда они точно будут выбирать не прекращение войны… Они будут выбирать из меню товаров на этом продажном, политическом рынке… А я не в меню и не товар», — заявил Зеленский.
Продолжая тему массовых акций протеста против разведения войск на Донбассе, Зеленский заявил, что в определенной степени такие акции поощряет пятый президент Петр Порошенко, но при этом люди — за установление мира на Донбассе.
Также Зеленский подтвердил, что разведение войск на Донбассе нужно для встречи с Путиным и другими представителями Нормандской четверки. «Не будет разведения, пока будут приезжать разные люди и случайно постреливать. А не будет разведения — не будет «нормандского формата», — заявил президент.
Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают самые интересные вопросы журналистов и ответы президента во время пресс-марафона. Онлайн-трансляция мероприятия ведется на сайте «ФАКТОВ».
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