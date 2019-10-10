Политика

Есть три списка: Зеленский рассказал о сложностях с обменом пленными

Президент Владимир Зеленский надеется, что на встрече с Владимиром Путиным в «нормандском формате» станет понятна дата нового обмена пленными. В то же время глава государства допускает, что результата может и не быть и придется искать новые форматы переговоров. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-марафона в Киеве.

«Почему так спешу с «нормандским форматом»? Для нового обмена и возвращения людей… Думаю, что решение будет на встрече в «нормандском формате», — заявил Зеленский.

Что касается Украины, то список удерживаемых лиц на обмен уже готов. «У нас очень много их людей. Списки уже подготовлены», — рассказал президент.

Основные трудности связаны с составлением списка лиц, возвращения которых добивается Украина. В первом списке крымчане в СИЗО и российских тюрьмах — об этих людях нужно договариваться с Россией. Второй список касается пленных, которых удерживают боевики на оккупированных территориях Донбасса.

«Третий — самый сложный. Это — люди, по которым не получено подтверждения от „ДНР“ и „ЛНР“, хотя у нас есть информация, что наши люди у них», — объяснил президент.

Если встреча в «нормандском формате» окажется безрезультатной, Зеленский готов искать новые виды переговоров. «Прежде всего — в Минском формате. Ну и формат, который сработал, — прямые переговоры с Путиным», — добавил он.

Напомним, «ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию пресс-марафона и публикуют все важные вопросы СМИ и ответы президента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter