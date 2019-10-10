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Политика

"Девочку буду защищать": Зеленский поставил точку в конфликте Мендель с журналистами

13:11 10 октября 2019 92
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В конфликте между пресс-секретарем президента Юлией Мендель и журналистом Сергеем Андрушко президент решил принять сторону своей соратницы. Об этом было заявлено в ходе пресс-марафона Владимира Зеленского.

Конфликт возник, когда Мендель оттаскивала Андрушко от Зеленского, не давая журналисту подойти к президенту. «Сейчас я ее защищаю… Девочку в этом вопросе буду защищать», — пообещал Зеленский.

«Можно я вам честно скажу? Я Андрушко видел много раз. Мне кажется, что он ведет себя не совсем корректно. Во-первых, так себя мужчина не должен вести по отношению к женщине. Я внутренне прощал ему его поведение в отношении меня. Он здоровый мужик. Если бы я не был президентом, я бы ответил по другому. Он здоровый парень, он нападает, он прыгает. Боюсь, зашибет охрану просто. Надо иметь хоть чуть-чуть этики. Считаю, что он очень часто вел себя неэтично», — решил объяснить президент.

Зеленский счел нужным поддержать своего пресс-секретаря. «Юля, конечно, как пресс-секретарь, не имела права так реагировать, но случилось эмоциональное истощение. Она не зло, она пресс-секретарь. Она вышла из вашей журналистской земли. Она по-хорошему его попросила… Любого человека можно довести», — заявил Зеленский.

Напомним, 7 октября журналист Даниил Яневский подал заявление в полицию на Мендель из-за ее нападения на журналиста Андрушко.

«ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию пресс-марафона Владимира Зеленского и публикуют все важные заявления, сделанные на встрече.

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