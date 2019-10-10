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Президент выступил за учет интересов инвесторов в «зеленой» энергетике
В четверг, 10 октября, во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость конструктивного диалога с компаниями, которые инвестируют в отечественный сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников.
«Что касается вопроса „зеленого“ тарифа, я с ним еще разбираюсь. Там очень сложная ситуация. Есть контракты со многими компаниями, мы же подписали контракты, а теперь мы говорим: давайте менять тариф. Поэтому я думаю, что там проблема будет решена благодаря общению, общению с этими компаниями, которые уже имеют контракты. Но найти надо нормальные тарифы, рыночные», — считает президент Зеленский.
Глава государства акцентировал внимание Кабинета министров на необходимости поддержки плодотворных отношений с крупными инвесторами в украинскую возобновляемую энергетику в целях стимулирования их для дальнейших инвестиций.
«Я думаю, правительство знает, что мы не должны терять отношения с компаниями, иностранными компаниями, в том числе, которые уже имеют контракты. Думаю, они решат этот вопрос», — заявил Владимир Зеленский.
Как сообщалось ранее, утвержденная Верховной Радой программа деятельности правительства предусматривает привлечение 50 млрд долл. инвестиций в течение 5 лет с целью обеспечения экономического роста на 40%.
За последние 5 лет в «зеленую» энергетику Украины иностранные и отечественные инвесторы вложили 2,5 миллиарда евро.
Напомним, 3 июля во время встречи с представителями деловых кругов в Торонто президент Украины Зеленский обещал создать в Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в «зеленую» энергетику.
«Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому „зеленая“ энергетика станет одним из ключевых секторов нашей экономики в ближайшие годы», — сказал президент Украины.
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