Президент выступил за учет интересов инвесторов в «зеленой» энергетике

Политика

В четверг, 10 октября, во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость конструктивного диалога с компаниями, которые инвестируют в отечественный сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников.

«Что касается вопроса „зеленого“ тарифа, я с ним еще разбираюсь. Там очень сложная ситуация. Есть контракты со многими компаниями, мы же подписали контракты, а теперь мы говорим: давайте менять тариф. Поэтому я думаю, что там проблема будет решена благодаря общению, общению с этими компаниями, которые уже имеют контракты. Но найти надо нормальные тарифы, рыночные», — считает президент Зеленский.

Глава государства акцентировал внимание Кабинета министров на необходимости поддержки плодотворных отношений с крупными инвесторами в украинскую возобновляемую энергетику в целях стимулирования их для дальнейших инвестиций.

«Я думаю, правительство знает, что мы не должны терять отношения с компаниями, иностранными компаниями, в том числе, которые уже имеют контракты. Думаю, они решат этот вопрос», — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, утвержденная Верховной Радой программа деятельности правительства предусматривает привлечение 50 млрд долл. инвестиций в течение 5 лет с целью обеспечения экономического роста на 40%.

За последние 5 лет в «зеленую» энергетику Украины иностранные и отечественные инвесторы вложили 2,5 миллиарда евро.

Напомним, 3 июля во время встречи с представителями деловых кругов в Торонто президент Украины Зеленский обещал создать в Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в «зеленую» энергетику.

«Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому „зеленая“ энергетика станет одним из ключевых секторов нашей экономики в ближайшие годы», — сказал президент Украины.



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