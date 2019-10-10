«Победили благодаря мне»: Зеленский пригрозил «слугам народа» роспуском

Политика

Президент Владимир Зеленский считает, что партия «Слуга народа» пришла к власти, используя его имя, а потому в случае плохой работы политическая сила будет распущена.

«Они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моей фамилии… Не хочу ломать эту партию. Если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт», — пообещал Зеленский.

Напомним, во фракции «Слуга народа» в Верховной Раде наметился раскол: появилась группа парламентариев, не согласных с действиями президента и недовольных вносимыми в Раду инициативами.

«ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию пресс-марафона Владимира Зеленского и публикуют его ответы на вопросы журналистов.

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