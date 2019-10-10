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Под Киевом авто сбило ребенка на "зебре": в сеть попало жуткое видео происшествия
В Киевской области водитель легкового авто на «зебре» сбил 9-летнюю девочку, которая так и не смогла дождаться, пока машины пропустят ее. Напомним, в Харькове школьника в аналогичном ДТП спас его рюкзак.
На опубликованном видео, снятом в селе Белгородка Киево-Святошинского района, можно заметить, что ребенок боится идти через дорогу, однако затем делает решительный шаг.
Відео моменту наїзду на дитину… Сьогодні у с. Білогородка, Києво-Святошинського району, сталася страшна ДТП. Водій легковика на «зебрі» збив 9-річну дівчинку. На відео видно, що дитина довго чекає, а потім перебігає дорогу, оскільки автівки не поступаються маленькому пішоходу. На щастя, потерпіла залишилася жива, її госпіталізовано до лікарні. Поліція з’ясовує усі обставини події. Закликаємо кожного з Вас неухильно дотримуватися встановлених правил та поважати інших учасників дорожнього руху! @police_kyivregion #поліціякиївщини #поліція #дтп
Напомним, ранее в Броварском районе Киевской области автомобиль сбил сестер-близнецов. Обе женщины погибли. А за несколько дней до этого на Киевщине в жуткой аварии погиб ребенок.
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