Происшествия

Под Киевом трагически погибли сестры-близнецы: подробности и фото с места происшествия

В Броварском районе Киевской области автомобиль сбил сестер-близнецов. Обе женщины погибли. За несколько дней до этого на Киевщине в жуткой аварии погиб ребенок. О ДТП сообщает Национальная полиция Киевской области.

В селе Требухов, проезжая на автомобиле по дороге, местный житель совершил наезд на двух женщин, которые оказались сестрами-близнецами. Трагедия произошла возле жилого дома — здесь сестры в неустановленном месте переходили проезжую часть.

От сильного удара обеих женщин отбросило на несколько метров, а в автомобиле разбилось лобовое стекло.

Погибшим было по 35 лет.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за ошибки навигатора разбился автомобиль.

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