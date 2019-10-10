На Тернопольщине соседка вытащила из горящего дома троих детей: эксклюзивные подробности (фото)

Происшествия

Невероятный случай человеческой самоотверженности произошел в поселке Турильче Борщевского района Тернопольской области. 53-летняя Дарья Бабий вытащила из горящего дома троих соседских ребятишек — 11-летнюю девочку и ее братиков пяти и трех лет. Когда начался пожар, дети не только находились в старенькой хате одни. Их еще и заперли снаружи на щеколду и цепь!

— В этом доме живет многодетная семья, — рассказал «ФАКТАМ» пресс-офицер Главного управлениям по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области Андрей Брык. — Там детей- мал мала меньше. В тот день их родители поехали со старшими ребятами в районный центр в паспортный стол, а младшие оставались дома. Что там произошло, как возник пожар, мы еще будем выяснять. По предварительным данным, старший брат зажег печку-грубку, чтобы детям не было холодно. А в этой печке прогорела задняя стенка, вспыхнуло пламя. Пожар быстро охватил все помещение, была сильная задымленность и открытый огонь. Путь к дверям детям был отрезан. Они погибли бы в огне, если бы их соседка Дарья Бабий и не вытащила их через окно.

Благодаря этой женщине дети живы, только у пятилетнего мальчика ожог левой скулы. По вызову на место прибыли две пожарные бригады, которые и погасили огонь. Ни детей, ни их спасительницы у дома уже не было.

Со своей стороны мы будем номинировать Дарью Бабий на награду «Герой-спасатель года». Мы считаем, ее мужественный поступок должен быть оценен по достоинству.

— Что я могу сказать о своих соседях? — вздыхает Дарья Бабий. — Они не алкоголики, но и благополучной семьей их не назовешь. Соседка глухая, не работает. Ее сожитель много лет сидел в тюрьме. Оба живут на детские деньги. Детей было семеро, трое из них — Коля, Егор и Саша — от нынешнего гражданского мужа соседки. В июне этого года 8-летний Коля утонул в реке. Почему так случилось? Потому что родители, хоть и не обижают детей, не очень-то за ними смотрят. Детвора лазает где попало, шляется по селу. Коля в тот вечер ходил по полю, вышел к речке. Там были пастухи, они дали ему хлеба — ребенок был голоден. Коля сказал пастухам, что пойдет домой, но не дошел. Видно, решил искупаться, а утром из реки достали его тело.

С того времени родители старались младших детей брать с собой, куда бы ни шли. Хотя, на мой взгляд, младших мальчиков вполне можно было бы отправить в наш сельский детский сад. Они там будут в большей безопасности, чем под присмотром старших братьев или сестры.

В день, когда произошел пожар, 8 октября, родители повезли двух сыновей в районный центр получать паспорта. Аня не пошла в школу, осталась с младшими братьями дома. Их 18-летний брат, которого оставили за старшего, не захотел возиться с малышней, закрыл их на щеколду и на цепочку, чтобы никуда не убежали, а сам пошел гулять с друзьями. И именно в этот момент в хате вспыхнул пожар. Слышала, будто один из малышей взял спички и поджег мягкую игрушку. Пламя мгновенно охватило все вокруг. Перепуганные дети стали тарабанить в окна и звать на помощь.

Я обычно колю дрова рано утром, а в тот день, слава Богу, пошла на нижний двор только в полвторого дня, как раз, когда у соседей случилась беда. Только успела расколоть первый чурбак, как услышала детские крики из соседского двора. Побежала туда, а там — кошмар. Из хаты валил дым, а в окошке видны были малыши — Анечка, Егор и Саша. Они кричали «Мы горим! Помогите!» и тарабанили в стекло. Это хорошо, что окна у них обычные, дерево со стеклом, да еще и одинарные. Были бы двойные стекла или метало-пластиковые окна, я бы в жизни ничего не услышала.

Аня как-то смогла открыть маленькую форточку в окне и просунуть мне ключ, чтоб я их открыла. Я ключ-то взяла, а отодвинуть щеколду не могу: руки трясутся от страха, плачу. Наконец как-то сумела открыть. Распахнула дверь — а там огонь выше моего роста! Что делать? Я сняла кофту, обмотала свою руку, чтобы не порезаться, и разбила стекло в той комнате, где были дети. И вытащила их — одного за другим. Как у меня сил хватило — сама поражаюсь. Наверное, от страха.

Малыши были испуганы, плакали. Анечка рыдала, что в доме угорела их собака и трое щенков. У Егорчика щечка была сильно обожжена. Я кликнула соседку, чтобы забрала к себе детей, успокоила их, накормила. А сама стала звонить в пожарную, в РЭС — чтоб отключили электричество в доме. Пожарных долго не было, мне пришлось даже второй раз им звонить. Потом приехали все одновременно — и две бригады пожарных, и машина районных электросетей, и «скорая», которую вызывала наша фельдшер. В это же время вернулись из райцентра и хозяева дома. Мама детей, увидев пожар, упала в обморок. Ее откачали, а потом и родителей, и детей забрали в больницу.

Кроме Егора, никто не пострадал. Да и он — я интересовалась — уже дома, глазик напухший, щечка перевязана. Но, думаю, малыш легко отделался. На следующий день мне звонил папа детей, сказал, что по гроб жизни благодарен мне за мой поступок. Я пытаюсь прийти в себя, пью валидол, и дрожу при мысли, что могло произойти, если бы я не оказалась там и не вытащила детей из горящего дома. Погорельцам предложили дом в соседнем селе, но они отказываются — хотят ремонтировать свой. Надеюсь, у них все будет хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в частном доме в селе Черная Одесской области. Тогда погибли четверо детей из двух семей.

А при пожаре в селе Дягова на Черниговщине погибли три девочки, старшей из которых было три года. Мать, растопила печь и ушла, оставив детей одних.

Также «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае в Одессе: мужчина убил бывшую жену, поджег дом и собирался сбежать на Донбасс. Его поймали, когда он садился в поезд.



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