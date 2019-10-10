Происшествия

"Скорая" перевернулась после аварии в центре Киева: первые фото с места ДТП

В четверг, 10 октября, в центре Киева произошло резонансное ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». От удара авто опрокинулось. Фото с места инцидента опубликовал пользователь Facebook Юрий Дощатов, которого «скорая» везла в больницу.

«Скорая» опрокинулась на бок

Пострадавшее легковое авто

Пострадавшая «скорая помощь»

По его словам, он жив, однако, судя по фото, столкнувшееся со спецавтомобилем легковое авто серьезно пострадало — у него практически сорвало капот.

Напомним, вечером 4 октября в Харькове также произошло ДТП с участием «скорой». Тогда карета скорой помощи опрокинулась на бок, пострадали двое медработников — 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка. Водителя спецавтомобиля пришлось госпитализировать.

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