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Происшествия

"Скорая" перевернулась после аварии в центре Киева: первые фото с места ДТП

15:45 10 октября 2019 366
Не месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 10 октября, в центре Киева произошло резонансное ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». От удара авто опрокинулось. Фото с места инцидента опубликовал пользователь Facebook Юрий Дощатов, которого «скорая» везла в больницу.

«Скорая» опрокинулась на бок

Пострадавшее легковое авто

Пострадавшая «скорая помощь»

По его словам, он жив, однако, судя по фото, столкнувшееся со спецавтомобилем легковое авто серьезно пострадало — у него практически сорвало капот.

Напомним, вечером 4 октября в Харькове также произошло ДТП с участием «скорой». Тогда карета скорой помощи опрокинулась на бок, пострадали двое медработников — 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка. Водителя спецавтомобиля пришлось госпитализировать.

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