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Происшествия

Жесткое ДТП со «скорой» в Харькове: в сети появилось видео момента столкновения

13:35 5 октября 2019 147
Оперативное фото полиции
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео жуткого ДТП со скорой помощью в Харькове, которое произошло вечером 4 октября Его опубликовал местный паблик.

В кадре видно, что дорога мокрая, очевидно, поэтому ни спецавтомобиль, ни авто-нарушитель, не пропустившее медиков, не смогли затормозить.

Напомним, в результате ДТП карета скорой помощи опрокинулась на бок, пострадали двое медработников — 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка. Водителя пришлось госпитализировать.

В августе практически аналогичное ДТП произошло в Днепре.

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