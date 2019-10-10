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- 16:59 «С Трухановым мы не друзья, а ситуация в Одессе сложная», — Зеленский
«С Трухановым мы не друзья, а ситуация в Одессе сложная», — Зеленский
В ходе проходящего 10 октября пресс-марафона президент Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Отвечая на вопрос журналиста, президент сказал, что обсуждал с мэром Одессы на Банковой, в Офисе президента, проблемы города, в том числе и вопросы коррупции.
«Ситуация в Одессе сложная, неправильная, непростая, уголовная. Я об этом знаю. Там есть кланы, есть уголовные кейсы, которые рассматривают правоохранительные органы», — сказал Зеленский, заметив, что об этом, о коррупции, говорил с мэром Трухановым.
Президент просил прекратить преследовать активистов, на что Труханов ответил, что эта информация не соответствует действительности.
По словам президента, Геннадий Труханов никаких конкретных фактов против него нет. Также называл фамилии людей, которые якобы не дают ему работать. Еще жаловался на общественного деятеля Сергея Стерненко, который обвиняет городскую власть в нападениях на него. Также мэр подчеркивал, что его избрали на должность одесситы, на что Зеленский ему ответил, что во время будущих городских выборов одесситы дадут оценку и покажут свое отношение к его работе.
Что касается уголовного дела, фигурантом в котором проходит Труханова и еще семь человек (о незаконном завладении бюджетными средствами при покупке зданий бывшего завода «Краян»), то президент отметил, что не осуществляет никакого давления на процесс, не тормозит его. Все уголовные дела, которые расследуются, должны рассматриваться по закону, сказал он.
«Я хотел, чтобы он (Труханов. — Авт.) изменил подход к Одессе, чтобы он очистил город от криминалитета. Я не знаю, увидим ли мы это в ближайшее время. Если не увидим — будем делать все, чтобы заменить там всех», — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул: «Мы с ним (Трухановым. — Авт.) не друзья, мы с ним не празднуем вместе праздники». По словам Зеленского, с Трухановым он был знаком еще до того, как стал главой государства. Это произошло, когда «95 Квартал» проводил в Одессе фестиваль, и мэрия помогала в этом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время президентской предвыборной кампании мэр Одессы Геннадий Труханов счел необходимым обнародовать, что у него хорошие человеческие отношения с Владимиром Зеленским.
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