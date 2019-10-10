В США арестованы два выходца из Украины, помогавшие Трампу искать компромат на Байдена

Мир

В четверг, 10 октября, стало известно, что в Нью-Йорке были взяты под стражу два бизнесмена, которые являются выходцами из Украины. Это Лев Парнас и Игорь Фруман. Как сообщает The Wall Street Journal, оба они связаны с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Издание утверждает, что 10 октября Парнас и Фруман должны предстать перед федеральным судом штата Виргиния. В чем именно обвиняют бизнесменов, пока не ясно. The Wall Street Journal не сомневается в том, что так или иначе это связано с «Украинагейтом».

Фамилии Парнаса и Фрумана стали появляться в американских СМИ последний месяц — с тех пор, как журналистов стали интересовать абсолютно все украинские связи Дональда Трампа. Произошло это после начала процедуры импичмента американского президента. А она, как известно, была инициирована Палатой представителей Конгресса США в связи с тем, что конгрессмены подозревают Трампа в оказании давления на украинские власти с целью получения личной политической выгоды. Напомним, 25 июля 2019 года президент США поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы американский лидер дал ясно понять, что крайне заинтересован в возобновлении расследования Генеральной прокуратурой Украины деятельности нефтегазовой компании Burisma, членом совета директоров которой на протяжении пяти лет был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Утверждается, что Парнас и Фруман помогали Джулиани искать нужных ему людей в Украине, которые могли бы помочь собрать компромат на Байденов. Также установлено, что компания этих бизнесменов — Global Energy Producers LLC — перевела 325 тысяч долларов на счет группы America First Action, помогая тем самым избирательной кампании Трампа. А это, как сообщает Daily Beast, является нарушением американского законодательства о финансировании политических партий и предвыборных кампаний.

53-летний Фруман и 47-летний Парнас с недавних пор жертвуют на мероприятия в поддержку Трампа в США, а также оказывают финансовую поддержку республиканским кандидатам на выборах разного уровня. В частности, с их помощью America First Action смогла выделить 3 миллиона долларов на избирательную кампанию конгрессмена Пита Сешинса. Этот республиканец представляет штат Техас. Интересно, что именно он первым направил письмо в Вашингтон с призывом отозвать посла США в Украине Мари Йованович.

По данным американских СМИ, Парнас и Фруман встречались с президентом Трампом и его сыном Дональдом-младшим. Оба являются клиентами Джулиани. Именно они помогали адвокату Трампа контактировать с бывшими генпрокурорами Украины по делу Burisma. При этом у Фрумана и Парнаса возник конфликт с Игорем Коломойским, которого, по его словам, они просили помочь установить связи с администраций президента Зеленского. Коломойский назвал их аферистами, а Фруман и Парнас подали на него за это в суд. В конце августа Коломойский заявил в интервью, что конфликт между ними исчерпан.

На фотографии в заголовке Лев Парнас и Игорь Фруман сидят за столом с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим и Томми Хиксом-младшим, который занимается поиском доноров для America First Action.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Белый дом официально отказался сотрудничать с Конгрессом по процедуре импичмента. Трамп обвинил демократов в нарушении гражданской свободы. Демократы в ответ обвинили президента в грубом нарушении конституции страны.

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