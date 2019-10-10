Шоу-бизнес

В четверг, 10 октября, состоится седьмой выпуск самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ). Участникам предстоит пройти испытание на высоте между домами. Но только один партнер из пары будет проходить препятствие — тот, кто меньше старался за время проекта. Эталоном прохождения сверхсложного конкурса послужит опытный спортсмен и сертифицированный тренер кросфит-студий, а еще год назад — участник проекта Богдан из красной команды. В прошлом году он вместе с отцом выиграл основное взвешивание, сбросив 75 килограммов при начальном весе 168 килограммов. Напомним, один из участников проекта, Михаил, уехал из лагеря похудения с весом 149 килограммов и продолжает снижать вес дома.

На прошлой неделе проект покинул напарник Алены Гребенюк, 41-летний Сергей Бовтюк, который пришел на проект с весом 148 килограмм при росте 175 сантиметров. За последнюю неделю ему удалось похудеть лишь на два килограмма.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Сергей рассказал, почему на самом деле покинул реалити, как изменился его вес и почему он ждет финала.

— Сергей, уйдя с проекта, вы продолжаете худеть?

— Конечно, я даже взял себе абонемент в бассейн — дополнительно к занятиям в спортзале, которые мне предоставил канал. На самом деле, сейчас я себя отлично чувствую и не хочу сбавлять темп.

— Новая жизнь — в новом теле?

— Совершенно верно! Я сбросил за это время около 30 килограммов и, конечно, чувствую себя по-другому. Мне стало интересно ходить по магазинам, подбирать себе вещи. Недавно полностью обновил свой гардероб. Сброс веса у меня продолжается и было бы отлично, дойти до отметки 100 килограммов.

— Помните, когда потеряли свои первые килограммы на проекте?

— Помню, что за первую неделю реалити у меня ушло 3 килограмма. Но, признаюсь, сразу это не особенно ощущалось. Слишком велика была нагрузка и эмоциональное напряжение — новые условия, постоянные тренировки. Кстати, некоторые ребята за первую неделю сбросили побольше, чем я.

Через три недели участия в проекте я уже явно ощутил потерю веса. Вещи маленького размера, которые я специально брал с собой, начали на мне застегиваться. К этому времени мы уже начали обмениваться футболками и штанами, ведь все изначально имели разный вес. Я пришел на проект, имея 148 килограммов, Николай — 220, Паша — 168. Через три недели Коля уже спокойно мог надеть мою футболку. Знаете, это было ощущение: «Вау!»

— Потеря лишних килограммов наверняка ощущалась и на физическом уровне?

— Конечно, раньше у меня очень болели спина и плечо. Я не мог помогать маме по дому. А когда вес стал уходить, почувствовал облегчение. Сейчас я запросто могу вести нагруженную тачку или поехать на дачу к куму и там ему помочь. В общем, активно включаюсь в любую работу.

— Как изменилось ваше питание?

— Кардинально. Диетолог проекта Светлана Фус пересмотрела питание каждого участника. Сейчас я стараюсь придерживаться здорового образа жизни и питания. На это я денег не жалею. Иногда могу не купить себе какую-то вещь, но что касается еды — ни в чем себе не отказываю. Кстати, на днях я снова встречаюсь с Светланой, чтобы полностью пересмотреть свое питание на осень. Летом было больше фруктов, овощей, а сейчас, когда организм «закрывается» на зиму и начинает накапливать жиры, нужно менять схему.

На самом деле больших ограничений в еде у меня и не было. Даже на проекте мы ели мясо — в основном телятину и курицу. Что касается сладкого, то я никогда его не любил. Если вдруг и захочется чего-то вкусненького, могу себе позволить небольшой кусочек черного шоколада.

— Что же раньше доставляло вам вкусовое удовольствие?

— Я очень любил колбасу — это у меня с детства. Мог съесть тарелку жареной картошки или перекусить в фастфуде. Особенно когда находишься за рулем. В долгой командировке, конечно, я питался далеко не здоровой едой.

— Какой у вас сейчас режим питания?

— Я завтракаю в 8 часов утра, в 12 или 13 часов — обед, потом какой-нибудь перекус и в 6−7 часов вечера ужин. Самое позднее время, когда я могу что-нибудь съесть — это 19:30.

— Кто был инициатором вашего участия в проекте?

— На самом деле это было мое решение, которое поддержали все мои родственники и друзья. Я смотрел многие сезоны «Зважених…», но самое большое впечатление на меня всегда производил финальный выпуск, когда герои после всех тяжелых будней выходили на сцену и поражали своим внешним видом. Это было настоящее потрясение, и я понял, что вполне реально за восемь месяцев изменить свою жизнь.

— Обидно было уходить с проекта?

— На самом деле за шесть недель, которые я там провел, успел сделать очень важные для себя выводы. Я понимал, что буду продолжать заниматься и дальше, к тому же нас с Аленой Гребенюк очень поддерживал Иракли. Он все время говорил, что мы — победители, потому что уже находимся в этом проекте.

Конечно, можно было и дальше продолжать борьбу — я не считал себя слабым участником. Во всех конкурсах мы с Аленой шли достаточно хорошо. Да, я не очень много сбросил на последней неделе, но это была лишь особенность моего организма. Конечно, немного было обидно, но уходить я не боялся.

— Помните времена, когда были худым?

— Да, тогда мне исполнилось 23 года, я работал за границей. Помню, приехал туда, имея 120 килограммов, а за три месяца похудел до 85. Потом вернулся домой, началась другая работа, новая жизнь, совсем иное питание, и я понемногу начал набирать вес.

А десять лет назад попал в страшную аварию — просто заснул за рулем и заехал под фуру. Машина в дребезги, а на мне — ни царапины. Доктора сказали, что у меня сильнейший ангел хранитель, потому что обычно в таких авариях не выживают. Но, видимо, организм пережил сильнейший стресс, и я стал набирать килограммы. Сейчас, думаю, до 80 килограммов уже не похудею, но, вот увидеть на весах 99 — было бы для меня просто супер!

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